"Keine Brüste = 0 Punkte" – Sarah Engels wehrt sich gegen Hasskommentare

Der Sängerin platzt jetzt endgültig der Kragen. Auf Instagram setzt sie sich gegen negative Kommentare zur Wehr.

Mit klaren Worten und ohne Umwege setzt Sarah Engels (33) ein starkes Zeichen gegen Bodyshaming – und erhält dafür breite Unterstützung. Die Sängerin macht deutlich: Kritik an ihrer Musik mag sie aushalten, Angriffe auf ihren Körper nicht.

Grundsätzlich bringe sie so schnell nichts aus der Ruhe, betont die frühere „Deutschland sucht den Superstar“-Finalistin. Dass sie für den Eurovision Song Contest antreten will und im deutschen Vorentscheid dabei ist, habe unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Davon lasse sie sich jedoch nicht beirren, erklärte sie kürzlich im RTL-Interview. „Egal, was ich in meiner Karriere schon gemacht habe, es gab immer Menschen, die waren dafür und Menschen, die waren dagegen.“ Sie habe sich im Laufe der Jahre ein „dickes Fell“ zugelegt und könne auch mit negativer Kritik oder 0-Punkte-Prognosen umgehen, so die zweifache Mutter.

"Mir reicht es jetzt"

Doch eine Grenze ist nun überschritten. Auf Instagram macht Sarah Engels ihrem Ärger Luft: „Mir reicht es jetzt echt.“ Anlass sind Hassnachrichten, die sich gezielt auf ihren Körper beziehen. Konkret greift sie einen Kommentar heraus, in dem ein User auf Englisch abfällig über ihr Aussehen urteilt und im Zusammenhang mit dem ESC schreibt: „Keine Brüste = Null Punkte für Deutschland“, ergänzt um ein Daumen-nach-unten-Symbol.

Diese Entgleisung lässt die Sängerin nicht unkommentiert. In einem deutlichen Statement stellt sie klar: „Wisst ihr was? Ich stehe zu meinen Brüsten und habe zwei wundervolle Kinder damit ernährt.“ Körperliche Merkmale dürften „ganz sicher nicht“ Teil irgendeines Punktesystems sein. Ihr Appell ist unmissverständlich: „Frauen existieren nicht, um Schönheitsidealen zu entsprechen oder Erwartungen zu erfüllen.“ Wer den Wert eines Menschen am Körper festmache, offenbare vor allem etwas über das eigene Denken.

Mutige Worte

Direkt an den Verfasser des Kommentars gerichtet schreibt sie: „Vielleicht solltest du in dem Fall an deinem Weltbild arbeiten.“ Und weiter: „Brüste in jeder Form und Größe definieren weder Wert noch Talent und schon gar nicht Stärke! Wenn du das anders siehst, liegt das Problem nicht an meinem Körper, sondern in deinem Denken.“

An ihre Community richtet Sarah Engels schließlich eine ermutigende Botschaft: „Ihr seid genug. Genauso wie ihr seid.“ Begleitet wird das Statement von einem Video, in dem sie einen Ausschnitt ihres ESC-Songs „Fire“ in einer Küche singt und sich tanzend selbstbewusst zeigt.