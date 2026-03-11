Alles zu oe24VIP
Song Contest: Das ist das offizielle Video von Cosmós "Tanzschein"
© ORF

Jetzt online

Song Contest: Das ist das offizielle Video von Cosmós "Tanzschein"

11.03.26, 13:32 | Aktualisiert: 11.03.26, 15:36
Österreichs Kandidat tanzt sich durch das Geschehen

Seit heute wummert der "Tanzschein" auf den weltweiten Videoportalen: Cosmó, Österreichs Kandidat für den Wiener Eurovision Song Contest im Mai, hat am Mittwoch das offizielle Video für seine ESC-Tanzhymne vorgelegt.

Song Contest: Das ist das offizielle Video von Cosmós
© ORF

Und dabei arbeitet der 19-Jährige mit den bereits aus dem Vorentscheid "Vienna Calling" bekannten Elementen: In Clubatmosphäre sind Tänzer in Tiermasken zu erleben, unter die sich Cosmó mit seiner Trademark, dem blauen Stern am rechten Auge, mischt.

Kultige Dance-Moves

In einem an den Schweizer Gewinneract Nemo gemahnenden Bolero gewandet, führt der Sänger die Truppe bei den bereits kultigen "Tanzschein"-Dancemoves an.

Song Contest: Das ist das offizielle Video von Cosmós
© ORF

Dabei ist Cosmó nicht der einzige prominente Tänzer im Rund, haben die beiden Influencer Michi Skopek und Hanna Niedrist ("Austriasginger") doch tragende Rollen übernommen.

