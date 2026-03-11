Heuschnupfen: Diese Hausmittel retten Sie jetzt vor Juckreiz & Atemnot

Tränende Augen, verstopfte Nase und quälender Juckreiz: Die Pollen-Saison hat begonnen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Symptome im Notfall mit Hausmitteln sofort stoppen und endlich wieder befreit durchatmen können.

Die Sonne strahlt, doch für viele Österreicher:innen beginnt jetzt ein wahrer Albtraum. Belegte Atemwege, brennende Augen und ständiger Juckreiz machen den Alltag zur Qual. Doch bevor Sie verzweifeln: Es gibt effektive Hausmittel, die Ihre Beschwerden im Notfall sofort lindern können!

Dampf-Wunder: So reinigen Sie Ihre Schleimhäute

Wenn die Nase zu ist und die Augen unaufhörlich jucken, hilft ein klassisches Dampfbad. Der heiße Wasserdampf befeuchtet die Atemwege und löst feststeckende Pollen. Der Experten-Tipp: Nutzen Sie eine Kochsalzlösung. Salz wirkt in Verbindung mit warmem Wasser desinfizierend und beruhigt die gereizten Flächen sofort.

Das benötigen Sie für Ihr Notfall-Dampfbad:

Einen Kochtopf mit heißem Wasser

1 Teelöffel Kochsalz oder Meersalz

Einen Untersetzer und ein großes Handtuch

Ätherische Öle: Atmen Sie endlich wieder durch

Haben Sie mit belegten Atemwegen zu kämpfen? Dann gönnen Sie sich ein Bad mit heilenden Zusätzen. Öle wie Eukalyptus, Fenchel oder Pfefferminze wirken wie ein Befreiungsschlag für Ihre Lungen. Wenn Schwellungen Ihr Hauptproblem sind, sollten Sie zu Lavendel oder Sanddorn greifen - diese Essenzen wirken sanft abschwellend. Geben Sie einfach eine Kappe Ihres Lieblingsöls ins Wasser und atmen Sie tief ein!

Kühlung & Spülung: Soforthilfe für brennende Augen

Rote Augen sind nicht nur schmerzhaft, sondern auch ein optisches Ärgernis. Eine kühlende Augenmaske (oder ein einfacher kalter Waschlappen) bewirkt hier oft Wunder und stoppt den Juckreiz binnen Minuten.

Vergessen Sie die Nasenspülung nicht: Eine Spülung mit Kochsalzlösung reinigt Ihre Nasengänge mechanisch von Pollen und fördert die Durchblutung. Wer dies regelmäßig macht, kommt deutlich besser durch die Allergie-Saison und beugt sogar Erkältungen vor.

Der einfachste Trick: Trinken als Schutzschild

Es klingt banal, ist aber essenziell: Wer viel trinkt, befeuchtet seine Schleimhäute von innen. Das unterstützt Ihre natürliche Abwehr dabei, die Pollen effektiv abzuwehren. Greifen Sie am besten zu stillem Wasser oder ungesüßten Früchtetees, um Ihren Flüssigkeitsspeicher aufzufüllen und die Barrierefunktion Ihrer Schleimhäute zu stärken.