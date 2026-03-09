Erkältung oder Heuschnupfen? So unterscheiden Sie die Symptome

Heuschnupfen oder doch nur eine Erkältung? Achtung: Greifen Sie jetzt nicht voreilig zu den falschen Medikamenten! Wir verraten Ihnen, wie Sie blitzschnell erkennen, ob ein Virus in Ihrem Körper wütet oder die Allergie-Saison Sie gerade eiskalt erwischt hat.

Der Frühling ist da und mit ihm das große Schniefen! Während die ersten Sonnenstrahlen die Laune heben, startet die Allergiesaison heuer mit einem ordentlichen Karacho. Doch wer aktuell mit juckender Nase und kratzigem Hals aufwacht, stellt sich die bange Frage: Habe ich mir eine fiese Erkältung eingefangen oder schlägt der Heuschnupfen gnadenlos zu?

Die Symptome ähneln sich oft zum Verwechseln, doch wer die Zeichen seines Körpers richtig deutet, spart sich unnötige Medikamente und Zeit im Bett.

Die Erkältung: Der schleichende Infekt

Eine Erkältung kommt meistens nicht von jetzt auf gleich, sondern bahnt sich langsam an. Oft beginnt es mit einem flauen Gefühl, bevor die typische Symptom-Welle rollt. Ein Infekt dauert im Schnitt etwa eine Woche, wobei die Beschwerden nach drei bis vier Tagen meist abklingen.

Die typischen Anzeichen einer Erkältung:

Wässriger Schnupfen und vermehrter Niesreiz zu Beginn.

Halskratzen und leichte Schluckbeschwerden.

Kopfschmerzen und lästiger Husten.

Erhöhte Temperatur bis hin zu echtem Fieber.

Allgemeine Schlappheit, Abgeschlagenheit und Frösteln.

Der Heuschnupfen: Die Pollen-Attacke

Im Gegensatz zur Erkältung schlägt die Allergie oft völlig unvorbereitet und mit voller Wucht zu. Sobald Sie Kontakt mit dem Allergen (z.B. Birkenpollen) haben, feuert das Immunsystem aus allen Rohren. Besonders fies: Der Juckreiz kann fast überall im Gesicht auftreten.

Die klassischen Anzeichen einer Allergie:

Gerötete, geschwollene Augen, die brennen oder jucken.

Starker Juckreiz in der Nase, im Mund, am Gaumen oder im Rachen.

Verstopfte Nase: Oft klagen Betroffene eher über eine Blockade als über eine laufende Nase.

Hautreaktionen: Bestehende Probleme wie Neurodermitis können sich verschlimmern.

Wetterabhängigkeit: Die Symptome explodieren bei Wind und Sonne, bessern sich aber schlagartig bei Regen.

Der Quick-Check: Heuschnupfen oder Erkältung

Damit Sie nicht im Dunkeln tappen, hilft ein Blick auf die Details. Besonders die Farbe des Taschentuchs verrät oft mehr als tausend Worte!

Merkmal Erkältung Allergie Nasenschleim Gelblich-grün und zäh Klar und wässrig Halsschmerzen Meistens vorhanden Sehr selten Gliederschmerzen Manchmal Nie Fieber Manchmal Nie Dauer Paar Tage bis 2 Wochen Wochen bis Monate Ort Überall gleich schlimm Schlimmer im Freien / in der Natur

Hören Sie auf Ihren Körper (und werfen Sie einen Blick in Ihr Taschentuch), denn nur wer den wahren Feind kennt, kann die warmen Tage endlich wieder unbeschwert genießen!