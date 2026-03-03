Finger weg: Diese 6 Lebensmittel sollten Sie im März auf keinen Fall kaufen!

Der Frühling steht in den Startlöchern und die Lust auf frisches Obst und Gemüse steigt! Doch wer jetzt nicht genau hinsieht, tappt in die Frühlingsfalle. Wir verraten Ihnen, bei welchen sechs Lebensmitteln Sie im März besser noch abwarten sollten!

Die Supermarkt-Regale locken jetzt mit bunten Obst- und Gemüsesorten. Doch jetzt ist Vorsicht gefragt, denn was schon nach Frühling aussieht, hat oft eine halbe Weltreise hinter sich, schmeckt nach wenig und schadet der Umwelt enorm. Zudem fehlt es Importware oft an wichtigen Nährstoffen. Da Erdbeeren und Co. inzwischen das ganze Jahr über in den Regalen glänzen, ist es oft schwer zu wissen, was wirklich Saison hat. Wir haben für Sie den Check gemacht!

Diese Lebensmittel gehören jetzt NICHT in den Einkaufswagen

Melanzani

© Getty Images

Melanzani sind ein echtes Sommergemüse. Ihre echte Saison haben sie bei uns in Österreich eigentlich erst von August bis Oktober. Alles, was Sie jetzt im März finden, wurde mit enormem Energieaufwand in Spanien (oder noch weiter weg) herangezogen. Sie haben Lust auf ein wärmendes Curry? Greifen Sie jetzt lieber zu Kürbis und Karotten. Für eine cremige Suppe sind Lauch und Karotten jetzt die aromatischere Wahl.

Spargel

© Getty Images

Echter österreichischer Spargel ist DAS kulinarische Highlight im Frühling, auf das wir uns alle freuen, doch Geduld ist gefragt! Die heimische Saison startet meist erst im April. Was jetzt angeboten wird, hat eine Reise aus Peru oder China hinter sich. Das bedeutet: Hoher CO₂-Fußabdruck und oft ein enttäuschend schwaches Aroma. Noch schlimmer: Es wurden in importiertem Spargel schon mehrfach Pestizide nachgewiesen, die in der EU längst verboten sind!

Tomaten

© Getty Images

Eine rote, saftige Tomate? Im März leider Fehlanzeige. Auch wenn sie uns das ganze Jahr anlachen, werden März-Tomaten meist unreif geerntet und reifen auf dem langen Transportweg nach. Das Ergebnis: Ein wässriger Geschmack und eine mehlige, enttäuschende Konsistenz. Saisonale Tomaten gibt es erst ab Juli! Für Pasta, Soßen und Aufläufe greifen Sie jetzt lieber zu hochwertigen Dosentomaten. Sie wurden sonnengereift geerntet und stecken voller Geschmack.

Paprika und Zucchini

© Getty Images

Diese beliebten Gemüsesorten brauchen zum Wachsen viel Wärme, die wir im März in Österreich noch nicht haben. In den Supermarktregalen handelt es sich deshalb um Importware, die aufwendig im Gewächshaus gezüchtet wurden. Um sich trotzdem Farbe auf den Teller zu holen, sollten Sie auf heimisches Wintergemüse setzen. Rotkohl, Wirsing oder Karotten sind jetzt knackig, extrem gesund und unschlagbar günstig.

Beeren

© Getty Images

Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren... sie sehen im Regal aus wie der pure Sommer. Doch diese süßen Früchtchen haben eine unfassbare Reise hinter sich (Heidelbeeren fliegen oft direkt aus Peru zu uns ein). Sie sind teuer, klimaschädlich und schimmeln nach dem Kauf oft rasend schnell. Greifen Sie jetzt lieber noch zu tiefgekühlten Beeren für Ihr Müsli oder Smoothie. Diese wurden erntefrisch eingefroren und haben mehr Vitamine als die weitgereisten Frisch-Beeren.