Nicht Wien: Diese österreichische Stadt ist DER Veggie-Hotspot 2026

Der Boom der pflanzlichen Ernährung ist nicht zu stoppen und immer mehr Veggie-Lokale sprießen aus dem Boden! Wir verraten, in welcher österreichischen Stadt die größte Auswahl an pflanzenbasierten Restaurants zu finden ist und welche Stadt im direkten Vergleich sogar Wien abhängt.

Egal ob aus Liebe zum Tier, dem Umweltbewusstsein zuliebe oder einfach zum Ausprobieren: Immer mehr Menschen suchen nach fleischlosen Alternativen. Doch wo lässt es sich in Österreich am besten pflanzlich schlemmen? Das Ferienhaus-Portal Holidu hat für 2026 nachgerechnet. Hier sind die Top 5 der veggie-freundlichsten Städte Österreichs, inklusive leckerer Restaurant-Tipps für Ihren nächsten Städtetrip!

Platz 1: Salzburg: Die Veggie-Hauptstadt

© Getty Images

Mozartkugeln und Nockerln bekommen pflanzliche Konkurrenz: Salzburg verteidigt auch 2026 den ersten Platz! Mit insgesamt 10 rein pflanzenbasierten Top-Adressen (5 vegan, 5 vegetarisch) und 74 weiteren veggie-freundlichen Lokalen ist die Mozartstadt ein echtes Mekka für pflanzenbasierte Genießer.

Restaurant-Tipp von Holidu: Mitten in der Altstadt sorgt das The Heart of Joy für Begeisterung. Von kreativen Bowls bis zu aromatischen Currys – hier trifft Nachhaltigkeit auf puren Genuss.

Platz 2: Wien: Die größte Auswahl des Landes

Wien landet im Pro-Kopf-Ranking „nur“ auf dem zweiten Platz, ist aber in absoluten Zahlen der unumstrittene König. Wer in der Hauptstadt hungrig wird, hat die Qual der Wahl aus unfassbaren 107 spezialisierten Lokalen (40 vegan, 67 vegetarisch) und über 750 (!) weiteren Restaurants mit fleischlosen Optionen. Hier pulsiert die pflanzliche Food-Szene wie nirgendwo sonst im Land.

Restaurant-Tipp von Holidu: Wer Lust auf moderne Klassiker hat, sollte bei Veggiezz vorbeischauen. Die Kette ist Kult für ihre veganen Burger und Bowls.

Platz 3: Graz

Bronze geht in die Steiermark! Graz punktet mit insgesamt 16 spezialisierten Adressen (6 vegan, 10 vegetarisch) und einer sehr aktiven, nachhaltigen Food-Community. Insgesamt 138 Lokale in der Stadt lassen das Veggie-Herz höherschlagen.

Restaurant-Tipp von Holidu: Das Café Erde überzeugt mit regionalen und fair gehandelten Zutaten. Besonders die Mittagsmenüs sind heiß begehrt!

Platz 4: Innsbruck

© Getty Images

Auf Platz vier beweist Innsbruck, dass man auch in den Bergen hervorragend fleischlos essen kann. Mit 8 rein vegetarisch/veganen Lokalen und 77 weiteren veggiefreundlichen Adressen sind Wanderer und Wintersportler bestens versorgt.

Restaurant-Tipp von Holidu: Im Café Naiv erwartet Sie urbanes Flair und frische saisonale Bowls – ideal für eine gesunde Pause nach dem Stadtbummel.

Platz 5: Dornbirn

Dornbirn zeigt eindrucksvoll: Auch kleinere Städte haben kulinarisch einiges zu bieten! Mit drei spezialisierten Restaurants sichert sich die Vorarlberger Stadt einen verdienten Platz in den Top 5 und beweist eine hohe Dichte an rein pflanzlicher Gastronomie.

Restaurant-Tipp von Holidu: Lust auf Fast Food ohne schlechtes Gewissen? Vegan Burger liefert saftige Kreationen, die zeigen, wie unkompliziert fleischloses Essen sein kann.

Die weiteren Top-Städte im Überblick

Österreichs Gastronomie wird immer grüner! Diese Städte runden die Top 10 ab:

Platz 6: Feldkirch (Vorarlberg)

Platz 7: Wels (Oberösterreich)

Platz 8: Weiz (Steiermark)

Platz 9: Tulln (Niederösterreich)

Platz 10: Bludenz (Vorarlberg)

Egal, ob in der Großstadt oder im charmanten Städtchen: Das Angebot an pflanzlichen Köstlichkeiten wächst rasant!