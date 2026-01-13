Alles zu oe24VIP
Bestellen ohne Reue: Die gesündesten Optionen bei Lieferando
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Gesund Geliefert!

Bestellen ohne Reue: Die gesündesten Optionen bei Lieferando

13.01.26, 11:15
Lieferando kann mehr als Burger & Pizza: Wer clever auswählt, bestellt auch gesund – ganz ohne Verzicht.

Gesund bestellen bedeutet nicht, alles zu streichen, was gut schmeckt. Entscheidend sind Zubereitung, Beilagen und Portionsgrößen. Gedünstet, gegrillt oder gebacken schlägt frittiert – und Gemüse plus Eiweiß ist fast immer die bessere Wahl als reine Kohlenhydrate.

Das bringt’s:

  • weniger versteckte Kalorien
  • stabilerer Blutzuckerspiegel
  • längere Sättigung
  • besseres Bauchgefühl nach dem Essen

Schon kleine Änderungen bei der Bestellung machen einen großen Unterschied.

Beliebt & ausgewogen: Bowls und gesunde Klassiker

Bowls gehören zu den gesündesten Lieferando-Bestellungen überhaupt. Ob Poke Bowl, Buddha Bowl oder Protein Bowl – sie kombinieren komplexe Kohlenhydrate, frisches Gemüse und hochwertige Eiweißquellen.

Bestellen ohne Reue: Die gesündesten Optionen bei Lieferando
© Getty Images

Besonders gute Wahl:

  • Poke Bowls mit Lachs, Thunfisch oder Tofu
  • Quinoa- oder Vollkornreis als Basis
  • Avocado, Edamame, Gurke, Algensalat
  • leichte Dressings auf Soja- oder Zitronenbasis

Tipp: Cremige Mayo- oder Honig-Saucen extra bestellen oder ganz weglassen.

So klappt die gesunde Bestellung bei Lieferando.at Schritt für Schritt

  1. Restaurant filtern: asiatisch, vegetarisch, mediterran oder „Healthy Food“
  2. Gerichte mit „gegrillt“, „gedünstet“ oder „ofengebacken“ bevorzugen
  3. Pommes gegen Salat oder Gemüse tauschen (oft gratis möglich)
  4. Saucen separat bestellen und sparsam verwenden
  5. Zuckerhaltige Getränke durch Wasser oder ungesüßten Tee ersetzen

Dieser kleine Bestell-Check spart oft mehrere hundert Kalorien.

Mediterran statt fettig: leicht, frisch und sättigend

Mediterrane Küche zählt zu den gesündesten – und ist bei Lieferando stark vertreten. Griechische, italienische oder levantinische Gerichte punkten mit Olivenöl, Gemüse und hochwertigen Proteinen.

Bestellen ohne Reue: Die gesündesten Optionen bei Lieferando
© Getty Images

Gute Optionen:

  • Gegrilltes Hähnchen oder Fisch mit Gemüse
  • Falafel-Teller mit Hummus und Salat (wenig Brot)
  • Pasta mit Tomatensauce statt Sahne
  • Antipasti statt frittierter Vorspeisen
  • Besonders sättigend: Kombination aus Eiweiß + Ballaststoffen.
  • Asiatisch smart bestellen: leicht & proteinreich

Auch asiatische Restaurants bieten viele gesunde Möglichkeiten – wenn man die richtigen Gerichte wählt.

Bestellen ohne Reue: Die gesündesten Optionen bei Lieferando
© Getty Images

Empfehlenswert:

  • Pho oder Ramen mit viel Gemüse und wenig Nudeln
  • Wok-Gerichte mit Huhn, Garnelen oder Tofu
  • Sushi mit Lachs, Avocado und Gurke
  • Sommerrollen statt Frühlingsrollen

Vorsicht bei: süß-sauren Saucen, panierten Speisen und frittierten Nudeln.

Fast Food – aber besser

Manchmal muss es schnell gehen. Auch dann lassen sich bessere Entscheidungen treffen.

Bessere Alternativen:

  • Burger mit gegrilltem Patty und Vollkorn-Bun
  • Wraps mit Hähnchen, viel Gemüse und Joghurtsauce
  • Pizza mit dünnem Boden, Gemüse und wenig Käse
  • Extra Salat statt Pommes

Nicht perfekt – aber deutlich ausgewogener.

Bestellen ohne Reue: Die gesündesten Optionen bei Lieferando
© Getty Images

Extra-Tipp für Sparfüchse

Aktuell lohnt sich das gesunde Bestellen doppelt. Bei vielen Restaurants auf Lieferando.at gibt es derzeit Rabatte von bis zu –30% auf ausgewählte Gerichte. Zusätzlich bieten zahlreiche Anbieter kostenlose Lieferung oder reduzierte Liefergebühren an. Wer die Filter gezielt nutzt, spart nicht nur Kalorien, sondern auch bares Geld – und kann gesunde Optionen besonders günstig genießen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

