Bestellen ohne Reue: Die gesündesten Optionen bei Lieferando

Lieferando kann mehr als Burger & Pizza: Wer clever auswählt, bestellt auch gesund – ganz ohne Verzicht.

Gesund bestellen bedeutet nicht, alles zu streichen, was gut schmeckt. Entscheidend sind Zubereitung, Beilagen und Portionsgrößen. Gedünstet, gegrillt oder gebacken schlägt frittiert – und Gemüse plus Eiweiß ist fast immer die bessere Wahl als reine Kohlenhydrate.

Das bringt’s:

weniger versteckte Kalorien

stabilerer Blutzuckerspiegel

längere Sättigung

besseres Bauchgefühl nach dem Essen

Schon kleine Änderungen bei der Bestellung machen einen großen Unterschied.

Beliebt & ausgewogen: Bowls und gesunde Klassiker

Bowls gehören zu den gesündesten Lieferando-Bestellungen überhaupt. Ob Poke Bowl, Buddha Bowl oder Protein Bowl – sie kombinieren komplexe Kohlenhydrate, frisches Gemüse und hochwertige Eiweißquellen.

© Getty Images

Besonders gute Wahl:

Poke Bowls mit Lachs, Thunfisch oder Tofu

Quinoa- oder Vollkornreis als Basis

Avocado, Edamame, Gurke, Algensalat

leichte Dressings auf Soja- oder Zitronenbasis

Tipp: Cremige Mayo- oder Honig-Saucen extra bestellen oder ganz weglassen.

So klappt die gesunde Bestellung bei Lieferando.at Schritt für Schritt

Restaurant filtern: asiatisch, vegetarisch, mediterran oder „Healthy Food“ Gerichte mit „gegrillt“, „gedünstet“ oder „ofengebacken“ bevorzugen Pommes gegen Salat oder Gemüse tauschen (oft gratis möglich) Saucen separat bestellen und sparsam verwenden Zuckerhaltige Getränke durch Wasser oder ungesüßten Tee ersetzen

Dieser kleine Bestell-Check spart oft mehrere hundert Kalorien.

Mediterran statt fettig: leicht, frisch und sättigend

Mediterrane Küche zählt zu den gesündesten – und ist bei Lieferando stark vertreten. Griechische, italienische oder levantinische Gerichte punkten mit Olivenöl, Gemüse und hochwertigen Proteinen.

© Getty Images

Gute Optionen:

Gegrilltes Hähnchen oder Fisch mit Gemüse

Falafel-Teller mit Hummus und Salat (wenig Brot)

Pasta mit Tomatensauce statt Sahne

Antipasti statt frittierter Vorspeisen

Besonders sättigend: Kombination aus Eiweiß + Ballaststoffen.

Asiatisch smart bestellen: leicht & proteinreich

Auch asiatische Restaurants bieten viele gesunde Möglichkeiten – wenn man die richtigen Gerichte wählt.

© Getty Images

Empfehlenswert:

Pho oder Ramen mit viel Gemüse und wenig Nudeln

Wok-Gerichte mit Huhn, Garnelen oder Tofu

Sushi mit Lachs, Avocado und Gurke

Sommerrollen statt Frühlingsrollen

Vorsicht bei: süß-sauren Saucen, panierten Speisen und frittierten Nudeln.

Fast Food – aber besser

Manchmal muss es schnell gehen. Auch dann lassen sich bessere Entscheidungen treffen.

Bessere Alternativen:

Burger mit gegrilltem Patty und Vollkorn-Bun

Wraps mit Hähnchen, viel Gemüse und Joghurtsauce

Pizza mit dünnem Boden, Gemüse und wenig Käse

Extra Salat statt Pommes

Nicht perfekt – aber deutlich ausgewogener.

© Getty Images

Extra-Tipp für Sparfüchse

Aktuell lohnt sich das gesunde Bestellen doppelt. Bei vielen Restaurants auf Lieferando.at gibt es derzeit Rabatte von bis zu –30% auf ausgewählte Gerichte. Zusätzlich bieten zahlreiche Anbieter kostenlose Lieferung oder reduzierte Liefergebühren an. Wer die Filter gezielt nutzt, spart nicht nur Kalorien, sondern auch bares Geld – und kann gesunde Optionen besonders günstig genießen.

