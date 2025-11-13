Nespresso-Deal bei Media Markt: Maschine kaufen, Gutschein kassieren

Bei Media Markt gibt’s aktuell eine Aktion für Nespresso-Fans: Wer eine Maschine von De’Longhi, Krups oder Sage kauft, bekommt zusätzlich einen Gutschein. Und das Beste: Viele Modelle sind derzeit im Preis reduziert.

Media Markt startet eine neue Aktion für Nespresso-Maschinen. Beim Kauf eines teilnehmenden Modells gibt es zusätzlich einen Gutschein – ideal für alle, die ohnehin über die Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine nachdenken. Mehrere Geräte sind außerdem im Preis gesenkt, sodass sich der Deal doppelt auszahlt. Wer also frischen Kaffee auf Knopfdruck möchte, findet hier gleich mehrere starke Angebote.

So funktioniert der Gutschein-Deal

Wer sich im Rahmen der Aktion eine Nespresso-Maschine von De’Longhi, Krups oder Sage bei Media Markt sichert – egal ob online oder direkt im Markt – kann sich über einen zusätzlichen Gutschein freuen. Die Höhe richtet sich nach dem Kaufpreis der Maschine: Unter 149 Euro gibt’s einen 40-Euro-Gutschein, ab 149 Euro winken sogar 60 Euro. Ein klarer Vorteil für alle, die beim nächsten Kaffee nicht nur Aroma, sondern auch ein bisschen Extra im Warenkorb haben möchten.

Kaffeemaschinen von Nespresso, die aktuell reduziert sind

Hier sind fünf Modelle, bei denen Preis und Markenbedingung passen – ideal kombiniert mit dem Gutschein.

Nespresso-Maschine: De‘Longhi Vertuo Pop

Die De’Longhi Vertuo Pop ENV90.B* bringt frischen Schwung in die Küche. Egal ob Espresso oder große Tasse, die Maschine verspricht, gute Ergebnisse zu liefern und ist dabei angenehm leise. Das minimalistische Design in Liquori Black passt zudem in jede Ecke, ohne sich zu verstecken. Aktuell gibt es das Modell bei Media Markt für 49 Euro statt 69,99 Euro – ein ordentlicher Preis für den schnellen Kaffeegenuss auf Knopfdruck.



©De‘Longhi/ Werbung

De‘Longhi Vertuo Lattissima Nespresso-Maschine

Die De’Longhi ENV300.B Vertuo Lattissima* kombiniert eine elegante schwarze Optik mit praktischem Milchschaumsystem – Cappuccino, Latte Macchiato oder heißer Schaum gelingen mit einem Knopfdruck. Ausstattung wie 1,6 Liter Wassertank, automatischer Kapselauswurf und App-Updates via WLAN machen das Gerät zeitgemäß. Der Preis beträgt aktuell 269,99 Euro statt ehemals 399,99 Euro – ein spürbarer Rabatt.

De‘Longhi ENV300.B Vertuo Lattissima Nespresso-Maschine – für 269,99 Euro bei Media Markt* © De‘Longhi / Werbung

Nespresso-Maschine Krups XN 1001 Inissia

Die Krups Nespresso Inissia XN 1001* in Weiß ist ausgestattet mit zwei Direktwahltasten für Espresso oder Lungo, einem kräftigen 19-bar-Drucksystem und ultraschneller Aufheizzeit von nur etwa 25 Sekunden. Laut aktuellem Angebot bei Media Markt kostet sie 66 Euro, statt 74,99 Euro – ideales Einstiegsmodell für Cappuccino- oder Espresso-Fans.

Krups Nespresso Inissia XN 1001 Nespresso-Maschine – für 66,00 Euro bei Media Markt* © Krups / Werbung

Krups XN8908.20AT Atelier: Nespresso-Maschine

Die Krups Nespresso Atelier XN8908* kombiniert edles Design mit starker Technik: 19 bar Pumpendruck, rund 25 Sekunden Aufheizzeit, ein integriertes Milchsystem – ohne Schlauch, ohne Tank – und insgesamt neun One Touch Getränke vom Ristretto bis zum kalten Milchschaum. Das Modell gibt es aktuell bei MediaMarkt für 299,99 Euro statt ehemals 369,99 Euro.

Krups XN8908.20AT Atelier Nespresso-Maschine – für 299,99 Euro bei Media Markt* © Krups / Werbung

Nespresso-Maschine Sage The Creatista Uno

Die Sage Nespresso Creatista Uno* verbindet eine kompakte Bauweise mit Barista-Funktionen: Milch wird automatisch aufgeschäumt, Espresso läuft auf Knopfdruck – ideal für schnellen Kaffeegenuss zu Hause. Derzeit ist die Maschine bei Media Markt für 354,99 Euro, statt 449,00 Euro zu haben und bietet damit ein ordentliches Sparpotenzial.

Sage SNE500BKS The Creatista Uno Nespresso-Maschine – für 354,99 Euro bei Media Markt* © Sage / Werbung

Doppelter Vorteil: Rabattierte Nespresso-Maschinen plus Gutschein

Die Aktion bei MediaMarkt kombiniert zwei gute Dinge: reduzierter Preis und Gutschein. Wer eine Maschine der Marken De’Longhi, Krups oder Sage kauft, kann je nach Preisniveau einen 40- beziehungsweise 60-Euro-Gutschein erhalten – und das lohnt sich, vor allem bei Modellen, die ohnehin gerade im Angebot sind. Viel Spaß beim Kaffeegenuss!

