Fünf Brettspiele und Familienklassiker für den Weihnachtsabend

Weihnachten, Familienrunden, Spieleabend – und die Würfel fliegen schneller als der Braten auf den Tisch! Sieben Gesellschaftsspiele sorgen für jede Menge Lacher und halten Streitpotenzial klein.

Mit Baum, Plätzchen und der ganzen Familie beginnt der traditionelle Spieleabend. Diese fünf Spiele setzen auf Teamgeist, Kreativität und jede Menge Spaß. Kleine Chaosmomente und unerwartete Wendungen sind ausdrücklich willkommen – klassische Ärger-Spiele wie „Mensch, ärgere dich nicht“ haben hier keine Chance.

Spielspaß für die ganze Familie: „Just One“

„Just One“ ist ein kooperatives Familienspiel, bei dem alle gemeinsam gegen das Spiel antreten. Ziel ist es, so viele der 13 geheimen Wörter wie möglich zu erraten. In jeder Runde übernimmt ein Spieler die Rolle des Ratenden, während die anderen stumm ihre Hinweise auf kleinen Tafeln notieren – ohne Absprachen. Häufig entstehen dabei überraschend kreative oder schräge Ideen, die das Erraten zu einem witzigen Team-Erlebnis machen.

2019 wurde „Just One“ zum Spiel des Jahres gekürt und gewann im selben Jahr zusätzlich den Beeple Award.

Geeignet für 3 bis 7 Spieler

Für Spieler ab 8 Jahren

Spieldauer ungefähr 20 Minuten

Repos Production „Just One“ Spiel – für 25,40 Euro bei Amazon* © Repos Production

Der Klassiker „Rummikub“

Rummikub kombiniert Zahlen, Farben und ein bisschen Konkurrenzgeist – ein Legespiel für zwei bis vier Spieler. Wer als Erster alle Steine loswird, gewinnt, indem Reihen und Gruppen clever gelegt werden. Die einfachen Regeln ermöglichen flüssige Runden, während taktische Züge den Ehrgeiz wecken und das Spiel bis zum letzten Stein spannend halten.

Geeignet für 2 bis 4 Spieler

Für Spieler ab 7 Jahren

Spieldauer ungefähr 20 Minuten

Jumbo Spiel „Rummikub“ – für 27,22 Euro bei Amazon* © Jumbo

Kreativer Rätselspaß mit „Dixit“

Dixit lebt von Fantasie und Einfallsreichtum: In jeder Runde schlüpft ein Spieler in die Rolle des Erzählers und wählt eine seiner kunstvoll illustrierten Bildkarten aus. Mit einem Wort, Satz oder Geräusch gibt er einen Hinweis, während die anderen aus ihrer Hand eine Karte wählen, die am besten dazu passt. Danach werden alle Karten verdeckt gemischt und offen aufgedeckt – jetzt heißt es erraten, welche Karte der Erzähler meinte. Punkte gibt es, wenn nicht alle richtig liegen, was für Spannung sorgt und das Spiel zugleich kreativ und locker hält.

Geeignet für 3 bis 8 Spieler

Für Spieler ab 8 Jahren

Spieldauer ungefähr 30 Minuten

Libellud Asmodee „Dixit“ Spiel – für 23,21 Euro bei Amazon* © Libellud

„Dorfromantik“ – Landschaften im Team erschaffen

„Dorfromantik“ verwandelt das bekannte Spielprinzip von „Mensch ärgere dich nicht!“ in ein entspanntes Gemeinschaftserlebnis. Spieler gestalten zusammen eine idyllische Landschaft aus Feldern, Wäldern, Dörfern, Flüssen und Gleisen und erfüllen dabei Aufgaben, um Punkte zu sammeln. Der Erfolg hängt nicht vom Konkurrenzkampf ab, sondern von gemeinsamer Strategie, Kreativität und ein bisschen Fingerspitzengefühl.

Geeignet für 1 bis 6 Spieler

Für Spieler ab 8 Jahren

Spieldauer ungefähr 30 bis 60 Minuten

Pegasus Spiele „Dorfromantik“ – für 30,73 Euro bei Amazon* © Pegasus

Qwirkle: Bunt, clever und überraschend strategisch

Bei Qwirkle legen zwei bis vier Spieler farbige Holzplättchen auf das Spielfeld und bilden Reihen nach Farbe oder Form. Wer einen vollständigen „Qwirkle“ schafft, erhält Extra-Punkte, geschicktes Anlegen bringt weitere Boni. Schnell verstanden, strategisch fordernd und ganz ohne Stress – das Spiel zeigt, dass Wettbewerb auch entspannt und harmonisch funktionieren kann.

Schmidt Spiele „Qwirkle“ – für 28,22 Euro bei Amazon* © Schmidt

Spiele, die die Weihnachtsstimmung stabil halten

Diese Spiele beweisen, dass ein Abend voller Würfel und Karten auch harmonisch ablaufen kann. Kooperative Aufgaben, witzige Spielzüge und leicht verständliche Regeln versprechen entspanntes Zusammenspielen. Der Spaß steht im Vordergrund, nicht endlose Diskussionen über Auslegungen oder Punktestände.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.