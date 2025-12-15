27 Kilo Streusalz: Paketbote rastet völlig aus

In der laufenden Vorweihnachtszeit, wenn der Paketboom auf seinem Höhepunkt ist, kommt es immer wieder zu besonderen Momenten – aber diese Bestellung hat es in sich.

Ein DHL-Zusteller namens Kilian veröffentlichte ein TikTok-Video, in dem er sich lautstark über eine ungewöhnlich schwere Sendung beschwerte: ein Paket mit stolzen 27 Kilo Gewicht, das offenbar Streusalz enthielt.

Clip geht viral

Der Clip verbreitete sich in Windeseile und wurde binnen weniger Tage rund fünf Millionen Mal angesehen. Darin erzählt Kilian, dass der Karton so schwer gewesen sei, dass er sich bereits deutlich durchbog. Er sei überrascht gewesen von der Fracht und habe laut gefragt: „Das Salz? Wer bestellt denn bitte Streusalz?“ – ein Kommentar, der bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern für Stirnrunzeln sorgte.

Doch die Reaktionen im Netz blieben überwiegend kritisch. Viele Nutzerinnen und Nutzer warfen dem Zusteller mangelnde Professionalität vor und kommentierten Dinge wie „Weniger Mimimi, mehr Pakete ausliefern“ oder erklärten, dass der Job nun einmal schwere Sendungen mit einschließe.