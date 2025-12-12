Alles zu oe24VIP
v.l.: Wolfgang Zekert, Sylvia Mitterböck, Doris Lang-Mayerhofer, LR Christian Dörfel
© laumat.at

Am Hauptplatz

oe24 lud zur Punsch-Time

12.12.25, 15:15
Teilen

Gäste erzählten Geschichten von schneereicheren Tagen. 

Linz. oe24-Verlagsleiterin Sylvia Mitterböck hat wieder zum traditionellen Punsch am Linzer Hauptplatz geladen. Soziallandesrat Christan Dörfel (64) fühlte sich vom Jüngling-Punsch aus Jungwein beflügelt und schwärmte nochmals von der Herzenswärme vom LASK-Rapid-Spiel, das das Thema Pflege mit dem Motto „Alter, ole, ole, ole!“ in den Fokus rückte.

© laumat.at

Vzbg. Martin Hajart erzählte zum Thema Weiße Weihnachten Geschichten aus seinem Verkehrsressort. „Früher gab es so viel Schnee, dass Lkw-Ladungen davon in die Donau gekippt wurden. Nachdem dies aufgrund des vielen Salzes aus Umweltschutzgründen nicht mehr möglich gewesen ist, wurde der viele Schnee auf das Urfahranermarkt-Areal gekarrt“, so Hajart.

© laumat.at

Die Gäste erzählten von ihren Weihnachtspremieren: FPÖ-Gesundheitsstadtrat Michael Raml feiert heuer erstmals Weihnachten mit Töchterchen Eleonore, Florian Hiegelsberger feiert erstmals als verheirateter Mann – Sabrina Weiermair (SPÖ) brachte passend zum Fest der Liebe selbstgebackene Lebkuchenherzen mit. 

Florian Hiegelsberger
© laumat.at

Mitgepunscht haben auch: Linzer City Ring-Managerin Ursula Fürstberger-Matthey, Doris Panagl vom max.center Wels, Linz AG-Geschäftsführer Christian Gratzl und GWG-Geschäftsführer Wolfgang Steiger.

