oe24 lud zur Punsch-Time

Gäste erzählten Geschichten von schneereicheren Tagen.
Linz. oe24-Verlagsleiterin Sylvia Mitterböck hat wieder zum traditionellen Punsch am Linzer Hauptplatz geladen. Soziallandesrat Christan Dörfel (64) fühlte sich vom Jüngling-Punsch aus Jungwein beflügelt und schwärmte nochmals von der Herzenswärme vom LASK-Rapid-Spiel, das das Thema Pflege mit dem Motto „Alter, ole, ole, ole!“ in den Fokus rückte.
Vzbg. Martin Hajart erzählte zum Thema Weiße Weihnachten Geschichten aus seinem Verkehrsressort. „Früher gab es so viel Schnee, dass Lkw-Ladungen davon in die Donau gekippt wurden. Nachdem dies aufgrund des vielen Salzes aus Umweltschutzgründen nicht mehr möglich gewesen ist, wurde der viele Schnee auf das Urfahranermarkt-Areal gekarrt“, so Hajart.
Die Gäste erzählten von ihren Weihnachtspremieren: FPÖ-Gesundheitsstadtrat Michael Raml feiert heuer erstmals Weihnachten mit Töchterchen Eleonore, Florian Hiegelsberger feiert erstmals als verheirateter Mann – Sabrina Weiermair (SPÖ) brachte passend zum Fest der Liebe selbstgebackene Lebkuchenherzen mit.
Mitgepunscht haben auch: Linzer City Ring-Managerin Ursula Fürstberger-Matthey, Doris Panagl vom max.center Wels, Linz AG-Geschäftsführer Christian Gratzl und GWG-Geschäftsführer Wolfgang Steiger.