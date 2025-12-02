Ski-Looks 2025/26: Das sind die heißesten Trends für die Piste

Die Ski-Saison hat begonnen und die Looks auf der Piste sind so stylisch wie nie. Mit den aktuellen Trends bleiben Sie warm, bequem und vor allem stylisch unterwegs.

Die Wintersportsaison 2025/26 ist da, und mit ihr die Frage: Wie kann man auf der Piste modisch unterwegs sein und gleichzeitig warm bleiben? Dieses Jahr dominieren Retro-Designs - klassisch, aber modern interpretiert.

Retro-Chic auf der Piste

Ob Sportalm, H&M, Zara oder We Norwegians: Einteiler, Retro-Muster wie Blockstreifen, geometrische Formen und traditionelle Skidesigns prägen die neuen Kollektionen. Ein Stil, der nostalgische Elemente mit zeitgemäßen Schnitten verbindet.

Die Farbtrends am Schnee

Auffällige Chromo- und Neonfarben treffen auf harmonische Naturtöne wie Wollweiß, Creme oder warmes Braun oder Bordeaux. So entsteht ein ausgewogenes Gesamtbild, das sowohl sichtbar auf der Piste als auch stilvoll in der Skihütte ist.

Faux Fur Boots

Faux Fur Boots sind weiterhin ein zentraler Trend. Sie kombinieren Wärme und Komfort mit einem eleganten Finish - ideal für den Aprés-Ski oder Glühwein auf der Hütte.

Hochwertige Layer

Unter der Jacke setzen die Kollektionen auf hochwertige Materialien: Alpaka, Merino, Wolle und Cashmere sorgen für Wärme, Komfort und Langlebigkeit. So bleiben Skifahrerinnen und Skifahrer auch bei niedrigen Temperaturen gut geschützt.

Die Ski-Looks 2025/26 verbinden Retro-Muster, harmonische Farbpaletten und hochwertige Materialien.