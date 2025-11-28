Ohne Schrubben: Mit diesen Hausmitteln wird der Backofen blitzblank

Kekse, Braten, Aufläufe: Die Weihnachtszeit ist der absolute Hochbetrieb für Ihren Backofen. Doch da lassen eingebrannte Fettflecken, Krusten und unschöne Rückstände nicht lange auf sich warten. Zum Glück gibt es clevere Hausmittel, mit denen Ihr Backofen ruckzuck wieder wie neu aussieht!

In der Adventzeit ist der Backofen unser treuer Begleiter, sei es beim Keksebacken, dem Festtagsbraten oder dem Aufwärmen von Leckereien. Doch all die kulinarischen Genüsse hinterlassen auch ihre Spuren: Fettflecken, Krusten und Schmutz sind oft die unerwünschte Folge. Wer sich nicht stundenlang mit aggressiven Reinigungsmitteln und nervigem Schrubben abmühen will, dem sei gesagt: Es gibt auch viel einfachere und vor allem natürliche Lösungen, um den Backofen wieder zum Glänzen zu bringen!

Zitronensaft

Die Zitrone ist ein wahres Wunderwerkzeug im Haushalt, und das gilt auch für die Backofenreinigung! Ihre natürliche Säure hilft dabei, Schmutz zu lösen und eingetrocknete Fettreste zu entfernen. So geht’s:

Füllen Sie eine kleine Schale zur Hälfte mit frischem Zitronensaft. Mischen Sie den Saft mit etwas Wasser und stellen Sie die Schale auf ein Backblech. Heizen Sie den Backofen auf etwa 120 Grad vor. Lassen Sie das Zitronenwasser für 15–20 Minuten verdampfen. Wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch über die verschmutzten Stellen, um die Verkrustungen zu lösen.

Für besonders hartnäckige Flecken können Sie die Temperatur auf 200 Grad erhöhen und die Zitronen-Wasser-Mischung 15 Minuten lang im Ofen lassen. Der Dampf wird die Flecken weich machen, sodass Sie sie anschließend ganz einfach abwischen können.

Essig

Essig ist ein weiteres bewährtes Hausmittel, das Sie zum Reinigen Ihres Backofens verwenden können. Wie bei der Zitronenreinigung basiert auch die Wirkung des Essigs auf der Tatsache, dass seine Säure Schmutz und Fett löst. So geht's:

Mischen Sie eine halbe Tasse Essig-Essenz mit einer halben Tasse Wasser und gießen Sie die Mischung in eine Auflaufform. Stellen Sie die Form in den vorgeheizten Backofen (ca. 150 Grad). Lassen Sie die Essiglösung 20–30 Minuten verdampfen. Wischen Sie danach den Backofen mit einem feuchten Tuch gründlich aus.

Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie die Gummidichtungen des Ofens nicht mit der Essiglösung in Kontakt bringen, da diese durch die Säure angegriffen werden könnten.

Natron oder Backpulver

Ob Natron oder Backpulver, diese beiden Zutaten aus jeder Küche sind perfekt, um hartnäckige, eingebrannte Flecken zu entfernen. Sie wirken wie ein sanftes Schleifmittel und lösen selbst starke Verschmutzungen. So geht's:

Mischen Sie 2–3 Esslöffel Natron oder Backpulver mit so viel Wasser, dass eine dicke Paste entsteht. Tragen Sie die Paste auf die verkrusteten Stellen im Ofen auf und lassen Sie sie für etwa 30 Minuten einwirken. Nach der Einwirkzeit wischen Sie die Paste mit einem feuchten Lappen ab.

Diese Methode eignet sich besonders für Stellen, an denen die Verschmutzungen besonders fest sitzen und das ganz ohne Schrubben.

Salz

Salz ist nicht nur ein Alltagsgewürz, sondern auch ein hervorragendes Reinigungsmittel, wenn es um hartnäckige Verkrustungen geht. Gerade eingebrannte Stellen lassen sich mit Salz einfach und effektiv behandeln. So geht's:

Befeuchten Sie den Backofen zunächst mit einem feuchten Schwamm. Bestreuen Sie dann die betroffenen Stellen großzügig mit Salz. Stellen Sie den Ofen auf 50 Grad und lassen Sie das Salz im Ofen erhitzen, bis es braun wird (ca. 10 Minuten). Lassen Sie den Ofen abkühlen und wischen Sie dann die Reste mit einem feuchten Tuch ab.

Durch das Erhitzen wird das Salz die Verkrustungen auflockern, sodass Sie diese fast mühelos entfernen können.

Mit diesen cleveren Hausmitteln brauchen Sie keine teuren Reinigungsmittel mehr und schon gar kein stundenlanges Schrubben!