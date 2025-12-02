Die 15 besten Après-Ski-Bars in Österreich im Ranking

Österreich ist nicht nur für seine legendären Pisten und erstklassigen Schneeverhältnisse bekannt, sondern auch für einige der kultigsten Après-Ski-Bars der Welt. Wir zeigen die absoluten Hotspots des Landes.

Herr und Frau Österreicher lieben ihr Après-Ski! So sehr, dass die ersten Skigebiete des Landes jetzt durchgreifen (müssen): Sölden führte erst kürzlich ein Alkoholverbot gegen die Party-Exzesse ein. Weitere Skigebiete sollen schon bald folgen. Doch bis dahin, wird noch ordentlich mit Jägermeister angestoßen und zu "Sweet Caroline" gebrüllt. Wo das am besten geht? Das Skiportal Snowplaza verrät die 15 besten Après-Ski-Bars in Österreich.

© Getty Images

Die 15 besten Après-Ski-Bars in Österreich

1. Hofstadl – Flachau

Die Après-Ski-Bar liegt mitten im Zentrum von Flachau, direkt an der Talstation der 6er-Sesselbahn Star Jet. Gegründet wurde die Party-Hütte 1984. Damals sollte sie eigentlich nur "a kloanes Hüttei" am Fuße des Skigebiets werden, heute zählt sie zu den bekanntesten Après-Ski-Adressen des Landes. Für alle, die zu tief ins Glas schauen ist vorgesorgt: Wer nach ein paar Gläsern zu viel die Treppe am Ausgang nicht mehr schafft, kann zur Not auch die Rutschbahn nehmen.

2. Schialm – Kirchberg

Die Hütte begeistert nicht nur mit reichlich Schnaps, sondern auch mit köstlichem Essen, einem Ofen in der Mitte und gemütlicher Stimmung. Die Party findet in der Schirmbar ihren Höhepunkt. Sehr praktisch: Die Hütte liegt direkt an der Piste, etwas oberhalb der Talstation der Maierlbahn. Man erkennt sie sofort an der orangen Kuh auf dem Dach.

© Getty Images

3. Mooserwirt – St. Anton am Arlberg

Für Skifahrer, die in St. Anton am Arlberg Skiurlaub machen, ist ein Besuch im Mooserwirt ein Fixtermin. Regelmäßig treten die Stars der Après-Ski-Szene hier auf und stellen ihre neuen Hits vor. Tipp: möglichst früh eintreffen, denn der Andrang ist groß und die Musik spielt nur bis 20.00 Uhr.

4. Goaßstall – Hinterglemm

Früher wohnten hier Kühe, Schweine, Hühner und Ziegen (österreichisch: Goaßn). Ziegen gibt es übrigens immer noch. Die Vierbeiner verbringen hinter schalldichtem Glas ihren Winter im Stall hinter der Après-Ski-Bar. Das Après-Ski startet am Nachmittag, abends geht es weiter mit Nightlife-Partys. Zudem gibt es auch Erlebnisgastronomie, Themenpartys und Konzerte von Stars wie DJ Ötzi.

5. Fire & Ice – Sölden

Wer in Sölden einen Skiurlaub plant, sollte auf keinen Fall das Fire & Ice auslassen. Hier treten regelmäßig Schlagergrößen wie Micki Krause, Tim Toupet und bekannte DJs auf. Die Party dauert hier täglich bis in die frühen Morgenstunden.

© Getty Images

6. Trofana Alm – Ischgl

In Ischgl haben Après-Ski-Fans die Qual der Wahl. Nichts falsch machen kann man mit der Trofana Alm. Die Skihütte am Fuße des Skigebiets vereint Après-Ski-Bar, Restaurant und Disco in einem. Seit 2020 sogar in neuem Glanz und mit einem Haubenlokal im ersten Stock.

7. Edelweissalm - Obertauern

Die Alm auf 1.850 Metern Höhe ist täglich geöffnet und am Nachmittag heizt der DJ den Partyfreunden richtig ein. Getanzt und getrunken wird entweder direkt auf der Skipiste oder auf den Bänken auf der Sonnenterrasse. Auch das Innere beeindruckt mit traditionsreicher Architektur und harmonischer Innenausstattung.

8. Ice Bar – Mayrhofen

Die Bar am Fuß der Penkenbahn ist nicht nur im Zillertal ein bekannter Name. Einfach immer nach dem großen Eisbären Ausschau halten, dann kann man den Eingang der Après-Ski-Bar nicht verfehlen. Wer es laut, voll und ausgelassen mag, ist hier genau richtig.

9. Hexenalm – Fiss

Die Hexenalm liegt auf der Schönjoch-Abfahrt und ist nicht nur für Erwachsene ein Hit. Wer mit Kindern unterwegs ist, kommt auch auf seine Kosten, denn auch ein Spielplatz liegt direkt an der Location. Wenn die Sonne dann hinter den Bergen verschwindet, ist die Après-Ski-Party vorbei.

© Getty Images

10. Kuhstall – Ischgl

Der legendäre Kuhstall lockt mit open-end Partyvergnügen. Die Après-Ski-Bar liegt direkt an der Silvrettabergbahn. In der Hochsaison stehen nicht selten Menschenmasse vor dem Eingang Schlange.

11. Hohenhaus Tenne – Schladming

Die Hohenhaus Tenne ist eine der größten Après-Ski-Bars des Landes. Hier wird täglich Party auf mehreren Etagen geboten. Zu finden ist die Tenne am Fuß der Planai Abfahrt in Schladming.

12. Lürzer Alm – Obertauern

Die Lürzer Alm bezeichnet sich selbst als die Mutter des Après-Skis. Am Nachmittag geht es los mit DJs, einer brodelnden Tanzfläche, Jagatee und Flügerl. Die Alm liegt zentral im Ort, direkt an der Piste und ist täglich bis früh morgens geöffnet.

13. Hinterhag Alm – Saalbach

Die Hinterhag Alm liegt direkt an der Kohlmais-Talabfahrt in Saalbach. Auf zwei Stockwerken gibt es täglich Live-Musik bis 16:00. Im Jahr 1987 sangen hier sogar John Denver und Julie Andrews den Song „Edelweiss“.

© Getty Images

14. Schirmbar – Sölden

Direkt gegenüber vom Fire & Ice in Sölden liegt eine weitere legendäre Après-Ski-Adresse: die Schirmbar. Nicht zuletzt wegen DJ BOMBA, dem beim „Top of the Mountain“-Award bereits mehrmals der bemerkenswerte Titel „Bester DJ der Berge“ verliehen wurde. Geöffnet hat die Schirmbar täglich bis 19.30 Uhr.

15. Paznauner Taja – Ischgl

Die Kulthütte liegt auf 2.000 Metern Höhe. Mit Techno-Beats und Après-Ski-Schlagern herrscht hier bereits ab der Mittagszeit Partystimmung. Um 16.00 Uhr ist in der Après-Ski-Bar allerdings schon Schluss.