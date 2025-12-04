Korsika will mehr Urlauber & kauft einfach selbst die Flugtickets

Korsika hat genug von der reinen Sommer-Saison und greift zu einer ziemlich überraschenden Maßnahme: Die Insel kauft Flugkontingente selbst. Wie das funktionieren soll und ob das wirklich klappt, lesen Sie hier.

Die Rechnung ist simpel: 73 Prozent aller Urlauber:innen kommen nur zwischen Juni und September. Im Winter? Gähnende Leere. Um das zu ändern, kauft die korsische Regionalregierung die Flugtickets für die Nebensaison einfach selbst und drückt damit die Preise für Reisende deutlich nach unten.

© Getty Images

Winterflüge ab 38 Euro: So soll’s funktionieren

Laut Gilles Simeoni, Präsident der Collectivité de Corse, könnten Reisende schon im Jänner oder Februar um 75, 46 oder sogar 38 Euro nach Korsika fliegen. Möglich machen das rund 250.000 Tickets pro Jahr, die die Region finanziert. Ziel: Mehr Besucher:innen, die nicht nur Strand, sondern auch Kultur, Natur und Küche entdecken möchten.

© Getty Images

Erste Verträge mit Airlines stehen bereits

Nach einer Ausschreibung gingen zwölf Flugrouten an den Start.

Volotea übernimmt neun Inlandsverbindungen aus Bordeaux, Nantes und Straßburg nach Ajaccio, Bastia, Calvi und Figari.

Air Corsica plant drei internationale Routen: Brüssel-Bastia, Brüssel-Ajaccio und Rom-Ajaccio.

Die ersten Volotea-Strecken laufen schon seit November 2025. Air Corsica startet im April 2026.

Aber: Geht das überhaupt rechtlich?

Ganz sicher ist der Plan noch nicht. Brüssel und andere Tourismus-Akteure könnten die Subventionen als Wettbewerbsverzerrung sehen. Es bleibt also spannend, ob die günstigen Tickets langfristig Bestand haben.

© Getty Images

Im Erfolgsfall jedoch sollen weitere Routen folgen - angepeilt sind Verbindungen nach London, München, Frankfurt, Genf und Mailand.

Für Korsika-Fans bedeutet das: Die „Insel der Schönheit“ könnte bald nicht mehr nur ein Sommertraum sein, sondern auch ein echtes Winter-Schnäppchenziel.