Letzter Supermond des Jahres am 5.12.: Auf 3 Sternzeichen wirkt der Vollmond intensiv

Am 5. Dezember findet der letzte Vollmond des Jahres statt. Der Supermond erstrahlt im Zeichen der Zwillinge und wirkt besonders auf drei Sternzeichen sehr intensiv.

Am 5. Dezember um genau 00:14 MEZ verspricht uns der letzte Vollmond des Jahres noch einmal ein helles Finale. Dieser Vollmond wird traditionell als Kalter Mond bezeichnet. Zwar war der November-Vollmond der größte des Jahres, doch der Dezember-Supermond soll der intensivste sein. Für drei Sternzeichen ist dieser Termin daher besonders wertvoll.

Supermond am 5. Dezember 2025

Ein Supermond ist der Erde besonders nah und wirkt größer, heller und intensiver als ein regulärer Vollmond. Emotional markiert ein Vollmond immer einen Höhepunkt. Vollmonde verlangen nach einem Loslassen und läuten das Ende eines Zyklus ein. Da wir am Ende des Jahres stehen, ist die Abschluss-Energie dieses Mal noch intensiver zu spüren.

Supermond im Zeichen der Zwillinge

Der Dezember-Vollmond leuchtet im Zeichen der Zwillinge. Zwillinge sind für ihre Dualität, viele Gesichter und Perspektiven bekannt. Sie sind von Natur aus sozial, wandelbar und neugierig. Zudem lieben sie Abwechslung im Leben. Eine perfekte Energie also, um 2025 loszulassen und 2026 zu starten.

Diese "Good Vibes" sorgen in der Vorweihnachtszeit dafür, dass alle zwölf Sternzeichen ein spannendes Jahresende erleben. Dennoch: Drei Sternzeichen spüren die Energie des Zwillinge-Vollmonds besonders stark. Sie schließen jetzt nicht nur mit dem Alten ab und lassen Neues zu. Für sie gehen jetzt verborgene Wünsche in Erfüllung.

Für diese Sternzeichen erfüllen sich jetzt Wünsche

1. Sternzeichen Zwillinge

Für Zwillinge steht der Supermond direkt in ihrem Zeichen. Für das Luftzeichen wird die Vorweihnachtszeit daher besonders spannend. Zwillinge erleben jetzt eine innere Erleuchtung und erkennen, was sie für die nächste Phase ihres Lebens wirklich wollen. Ob die Sehnsucht nach einem bestimmten Menschen oder ein berufliches Projekt: Ein lang ersehnter Wunsch erfüllt sich jetzt. Gleichzeitig schenkt der Vollmond den Zwillingen Energie und gibt ihnen den Mut, den nächsten Schritt zu wagen.

2. Sternzeichen Schütze

Für Schützen aktiviert der Vollmond die wichtige Frage: "Was will ich wirklich?". Persönliche Wahrheit, Sinn und Ausrichtung führen jetzt zu einer entscheidenden Erkenntnis für das nächste Jahr. Sei es eine Reise, ein privater Meilenstein oder ein beruflicher Neubeginn: Rund um den 5. Dezember öffnet sich die Türe dafür.

3. Sternzeichen Fische

Für Fische beginnt jetzt eine sensible Zeit. Die emotionale Energie des Supermonds bringt Sehnsüchte an die Oberfläche. Rund um den Vollmond kann sich für Fische ein Herzenswunsch erfüllen, der mit Nähe, Verbindung oder innerem Frieden zu tun hat. Auch im romantischen Kontext kann der Supermond für eine positive Überraschung sorgen.