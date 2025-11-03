Vollmond am 5. November: Diese 4 Sternzeichen stehen vor emotionalen Wendepunkten

Am 5. November erleuchtet der größte Vollmond des Jahres den Nachthimmel – und sorgt für emotionale Umbrüche. Besonders vier Sternzeichen erleben jetzt Wendepunkte in der Liebe, Klarheit in Beziehungen und neue Chancen.

Am 5. November 2025 steht uns ein ganz besonderer Himmelsmoment bevor: der größte Vollmond des Jahres – ein sogenannter Supermond der Supermonde. Dabei befindet sich der Mond in seiner geringsten Distanz zur Erde und erscheint dadurch besonders groß und hell am Himmel. Und astrologisch gesehen? Ein kosmisches Highlight mit Folgen – vor allem in Sachen Liebe, Beziehungen und persönlicher Wandel.

Der Vollmond steht im erdigen Sternzeichen Stier, das für Beständigkeit, Sinnlichkeit und Genuss steht. Doch diesmal fordert die Mondenergie dazu auf, Ballast abzuwerfen, sich von alten Mustern zu lösen und Platz für Neues zu schaffen – auch im Herzen.

© Getty Images

Stier – Loslassen, um wieder zu lieben

Für Stier-Geborene steht dieser Supervollmond ganz im Zeichen der inneren Befreiung. Vielleicht halten Sie an etwas fest, das Ihnen längst nicht mehr guttut – sei es eine Beziehung, ein alter Groll oder ein Lebensplan, der nicht mehr zu Ihnen passt. Jetzt ist der Moment gekommen, loszulassen, was Sie am Wachsen hindert. Das Universum schenkt Ihnen die Chance, neue Liebe, Leichtigkeit und echte Verbundenheit zuzulassen.

Löwe – Erfolg zieht Liebe an

Beim Löwen rückt der Vollmond Themen wie Karriere, Anerkennung und Selbstwert in den Vordergrund. Vielleicht erreichen Sie ein wichtiges Ziel oder werden endlich gesehen für das, was Sie leisten. Diese positive Energie strahlt weit über den Job hinaus – und das merken auch Ihre Mitmenschen. Charisma, Selbstvertrauen und Leidenschaft gehen Hand in Hand. Aber Vorsicht: Zu viel Drama kann den Zauber trüben. Bleiben Sie geerdet – und genießen Sie den Moment.

Skorpion – Beziehungsklärung deluxe

Für Skorpion-Geborene bringt dieser Vollmond emotionale Ehrlichkeit und Beziehungsklarheit. Verbindungen – ob romantisch oder beruflich – kommen jetzt auf den Prüfstand. Was trägt, wird stärker. Was nicht mehr passt, darf gehen. Die Gefühle könnten intensiv werden, doch genau das öffnet die Tür zu einem echten Wendepunkt in der Liebe. Ehrliche Gespräche führen jetzt zu neuen Tiefen – oder zu einer befreienden Erkenntnis.

Wassermann – Zeit für einen Richtungswechsel

Für Wassermann-Geborene öffnet dieser Supervollmond eine Tür in die Zukunft. Alte Verpflichtungen oder Beziehungen, die Sie bremsen, dürfen jetzt hinter Ihnen bleiben. Vielleicht entdecken Sie eine neue Aufgabe, Berufung oder sogar eine Verbindung, die Ihr Leben langfristig prägt. Es fühlt sich an, als würde das Universum Sie sanft, aber bestimmt in eine neue Richtung schubsen – und zwar genau dorthin, wo Freiheit, Liebe und Inspiration warten.

Dieser Vollmond im Stier bringt Bewegung in Themen, die lange feststeckten – besonders in der Liebe und in Beziehungen. Ob Sie loslassen, sich öffnen oder ganz neu beginnen: Die Sterne stehen auf Veränderung.