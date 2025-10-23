Sie wollen die Sonnenfinsternis 2026 hautnah erleben? Dann sollten Sie hierhin reisen!

Am 12. August 2026 ist es wieder soweit: Eine totale Sonnenfinsternis zieht von der russischen Arktis über Grönland, Island bis nach Spanien – und endet über dem Mittelmeer. Wer das seltene Himmelsereignis miterleben möchte, sollte seine Reise rechtzeitig planen.

Die totale Sonnenfinsternis von 2024 verwandelte Millionen von Menschen in Nordamerika in sogenannte Umbraphile – leidenschaftliche Sonnenfinsternisjäger. Sie reisten von Mexiko bis nach Kanada, um das seltene Schauspiel zu erleben, bei dem sich die Sonne mitten am Tag in ein schwarzes Loch am Himmel verwandelt.

Wer dieses magische Ereignis verpasst hat – oder einfach wieder erleben möchte –, bekommt schon bald eine neue Chance: Am 12. August 2026 zieht eine totale Sonnenfinsternis über den Himmel des Nordens, von der russischen Arktis über Grönland und Island bis hinunter nach Spanien und über das Mittelmeer.

Damit Sie die Finsternis in voller Pracht erleben können, sollten Sie sich rechtzeitig vorbereiten – denn die besten Beobachtungsorte liegen in beliebten Sommerregionen, wo Unterkünfte schnell ausgebucht sein werden.

Wo die totale Sonnenfinsternis zu sehen ist

Damit Sie die Sonne vollständig verdunkelt sehen, müssen Sie sich im sogenannten Pfad der Totalität aufhalten – also dort, wo der Mond die Sonne komplett verdeckt. Nur dort wird es für kurze Zeit dunkel. Schon wenige Kilometer außerhalb sehen Sie nur eine teilweise Finsternis.

Die besten Reiseziele für die Sonnenfinsternis 2026

Grönland

Ein Ziel für echte Abenteurer: Die Ostküste Grönlands liegt im Pfad der Totalität, ist aber schwer erreichbar und nur dünn besiedelt. Wer dennoch dorthin reist, wird mit einer spektakulären, einsamen Kulisse belohnt.

Island

Island ist leichter zu bereisen, aber Unterkünfte sind im August knapp. Die besten Beobachtungsorte liegen im Westen des Landes:

Westfjorde: Wilde Fjorde, steile Klippen und über zwei Minuten Dunkelheit

Snæfellsnes-Halbinsel: Kompakte Mischung aus Vulkanen, Gletschern und Wasserfällen

Reykjanes-Halbinsel (mit Flughafen Keflavík und der Blauen Lagune): Hier dauert die Totalität rund eine Minute

Reykjavík selbst liegt am Rand der Totalität – perfekt für alle, die Komfort und Erlebnis verbinden möchten

Spanien

In Spanien verläuft der Finsternispfad über den Norden des Landes – und das kurz vor Sonnenuntergang. Wichtig ist also ein freier Blick nach Westen.

A Coruña (Galicien): Rund 1 Minute und 17 Sekunden Dunkelheit über dem Atlantik – besonders schön rund um den Leuchtturm „Torre de Hércules“

Gijón (Asturien): Etwa 1 Minute und 45 Sekunden Totalität – dazu Strände, römische Ruinen und Apfelwein

Valencia: Größte Stadt im Pfad der Totalität. Am Strand von Malvarrosa kann man die Finsternis bei Sonnenuntergang genießen (ca. 1 Minute)

Balearen (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera): Auch hier wird die Sonne für bis zu 1 Minute und 36 Sekunden verschwinden – perfekte Kulisse für einen Sommerurlaub mit Wow-Effekt

Tipp für Ihre Reise

Das Wetter lässt sich nicht planen – wählen Sie also am besten einen Ort, den Sie auch unabhängig von der Finsternis gerne besuchen würden. So bleibt das Erlebnis unvergesslich, selbst wenn Wolken die Sonne verdecken.