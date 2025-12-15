Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Gehen Sie sehr überlegt vor! Mit Gefühlen ist jetzt nicht zu spaßen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ganz cool bleiben! Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Gefühle zu prüfen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wie ernst ist es Ihnen wirklich? Das sollten Sie sich genau überlegen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sich vorbehaltlos auf den Partner einzulassen ist das Gebot des Tages.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Rechnen Sie lieber mit Vorbehalten und seien Sie verständnisvoller!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es ist Zeit, Ihre Ansprüche zu überdenken und Ihre Haltung zu ändern.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Grundsätzliche Fragen müssen geklärt werden, statt sie zu verdrängen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ein kleines Liebeshoch. Gehen Sie nur etwas spielerischer damit um!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Gewinnen Sie jetzt endlich Klarheit, was Sie sich wirklich wünschen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Bauen Sie auf Ihren Verstand und Ihre Geduld, überstürzen Sie nichts!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Halten Sie sich sehr zurück, sonst hängt der Haussegen schnell schief!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Es wird jetzt Zeit für grundlegende Klärungen. Drängen Sie nur nicht.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.