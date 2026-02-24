Achtung! Zeitumstellung ist dieses Jahr ein Tag früher

Der Frühling klopft an die Tür und mit ihm die alljährliche Umstellung auf die Sommerzeit. Doch aufgepasst: Dieses Jahr müssen wir den Wecker etwas früher im Blick haben als gewohnt.

Es ist wieder so weit: Die Tage werden länger, die ersten Krokusse sprießen bald im Garten und wir freuen uns auf laue Abende auf dem Balkon. Doch bevor wir die Gartenmöbel endgültig auswintern, steht uns ein kleiner „Zeitraub“ bevor. Die Umstellung auf die Sommerzeit steht an und 2026 fällt der Termin auf einen ganz besonderen Tag.

Der Termin: Markieren Sie sich den 28. März!

Normalerweise sind wir es gewohnt, dass die Uhren erst ganz am Ende des Monats umgestellt werden, zuletzt geschah dies am 30. März 2025. Doch dieses Jahr findet der Wechsel bereits in der Nacht vom 28. März auf den 29. März 2026 statt.

Um Punkt 02:00 Uhr morgens springen die Zeiger direkt auf 03:00 Uhr. Das bedeutet leider: Eine Stunde weniger Schlaf! Aber keine Sorge, die gewonnene Helligkeit am Abend entschädigt uns sofort für die kurze Nacht.

Fit in die Sommerzeit

Damit der Mini-Jetlag Ihnen nicht die Laune verdirbt, helfen einfache Tricks: Gehen Sie am Samstagabend vielleicht ein halbes Stündchen früher ins Bett und genießen Sie den Sonntagvormittag bei einem ausgiebigen Brunch am Fenster. Das natürliche Tageslicht hilft Ihrem Körper, die innere Uhr ganz schnell wieder in den richtigen Rhythmus zu bringen.

Genießen Sie die extra Stunde Tageslicht, der Sommer kann kommen!