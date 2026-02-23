Bill Kaulitz: So luxuriös wohnt der Tokio-Hotel-Star in den Hollywood Hills

Wir kennen Bill Kaulitz (36) für seine extravaganten Looks und seinen ehrlichen Podcast, doch nun gewährt uns der Entertainer einen Blick in sein Allerheiligstes. Für die neue Ausgabe der Architectural Digest Germany öffnet Bill erstmals die Türen seines frisch renovierten Bungalows in Los Angeles.

Inmitten der legendären Hollywood Hills hat sich Bill Kaulitz ein wahres Architektur-Juwel gesichert: Einen ikonischen Mid-Century-Bungalow, entworfen von Frank Lloyd Wright Jr. höchstpersönlich. Das Design besticht durch eine fließende Optik: Stein und edle Holzpaneele ziehen sich von der Fassade bis weit in die Wohnräume hinein.

Der Ausblick: Einfach atemberaubend! Von seiner Terrasse aus überblickt Bill die gesamte Skyline von Los Angeles. „Ich liebe die Anonymität“, gesteht der Musiker exklusiv in der neuen Märzausgabe der AD Architectural Digest Germany (ab 27. Februar 2026 im Handel) . Hier, in seiner privaten Festung, kann er die Seele baumeln lassen.

© Sean Hazen/AD Architectural Digest Germany

Grandezza & Glamour: Der Look der 70er ist zurück

Wer Bill kennt, weiß: Minimalismus ist nichts für ihn. Gemeinsam mit dem AD100-Designer Davide Rizzo hat er ein Interior-Konzept erschaffen, das Rizzo als „Grandezza mit Glamour“ beschreibt.

Retro-Vibes: Samtmöbel in warmen Brauntönen dominieren das Wohnzimmer.

Luxus-Mix: Vintage-Schätze aus Europa treffen auf High-End-Stücke des Trend-Labels Minotti.

Design-Klassiker: Ob Murano-Lüster oder die berühmten Bubble-Chairs von Eero Aarnio – jedes Teil ist ein Key-Piece.

© Sean Hazen/AD Architectural Digest Germany

Das Badezimmer: Ein Hauch von Paris in Hollywood

Ein Detail sorgt für pure Begeisterung: Im Badezimmer hat sich Bill vom legendären Ritz in Paris inspirieren lassen. Goldene Wasserschwäne als Armaturen verleihen dem Raum einen royalen Touch.

Doch nicht nur Entspannung steht im Fokus. Natürlich darf in der Villa eines Weltstars auch ein hochmodernes Musik-Studio nicht fehlen, in dem Bill an neuen Hits bastelt.

Die grüne Oase mit Gänsehaut-Garantie

Auch der Garten ist ein Meisterwerk der organischen Bauweise. Zwischen imposanten Kakteen blitzt das Herzstück der Außenanlage hervor: Ein organisch anmutender Pool aus tonnenschwerem Alta-Quarzit.

Felix Wagner, Head of Editorial Content bei AD Germany, zeigt sich begeistert: „Zusammen mit Davide Rizzo hat Bill Kaulitz diese Strahlkraft nicht nur beibehalten, sie haben sie auch mit seinem persönlichen Stil verknüpft. Der Pool wirkt, als wäre er schon immer da gewesen.“