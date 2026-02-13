Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Ischinger
© EPA

Sicherheitskonferenz

Hier wird Macron wegen Sonnenbrillen-Auftritt veräppelt

13.02.26, 15:28
Teilen

Münchner Sicherheitskonferenz. Inhaltlich geht es hier um sehr viel - aber auf den Punkt gebracht, um Europas Sicherheit. Und ganz nebenbei sorgt der Gastgeber Wolfgang Ischinger für einen witzigen Moment. 

Der Augenzwinker-Spruch von MSC-Chef Ischinger: „Ich möchte mit einem etwas leichteren Tonfall anfangen. Was vor einigen Wochen in Davos passiert ist, muss ja nicht unbedingt in Davos bleiben.“ Daraufhin tauschte er seine Brille gegen eine auffällige Fliegerbrille von der beliebten Marke Ray-Ban. Und weiter: „Deswegen setz’ ich das jetzt auf.“ Lacher im ganzen Raum.  

Ischinger
© EPA

Hintergrund: Macron hatte im Januar beim Wirtschaftsforum in Davos unfreiwillig alle Blicke auf sich gezogen. Wegen einer Augenerkrankung trug er eine Sonnenbrille, so hielt er auch seine Rede. Etwas ablenkend wirkte seine Pilotenbrille allemal. 

Macron
© EPA

Ischinger wechselte dann zum Inhaltlichen. In der mehr als 60-jährigen Geschichte der MSC habe es „noch nie so viele fundamentale Herausforderungen und auch sehr blutige Kriege in Europa, um Europa und auch auf der ganzen Welt“ gegeben, erklärte er auf der Konferenz. 

Ischinger
© EPA

Zur MSC werden mehr als tausend Teilnehmer aus aller Welt erwartet, unter ihnen rund 60 Staats- und Regierungschefs sowie um die hundert Außen- und Verteidigungsminister. Die US-Delegation wird in diesem Jahr von Außenminister Marco Rubio angeführt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen