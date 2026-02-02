Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 41.450 aktien up +8.79% Andritz AG 73.35 aktien up +0.48% BAWAG Group AG 139.50 aktien up +1.53% CA Immobilien Anlagen AG 25.200 aktien up +0.32% CPI Europe AG 15.790 aktien up +1.54% DO & CO Aktiengesellschaft 199.40 aktien up +1.12% EVN AG 28.150 aktien down -1.05% Erste Group Bank AG 109.60 aktien up +0.09% Lenzing AG 25.250 aktien down -0.98% OMV AG 49.90 aktien down -0.3% Oesterreichische Post AG 32.950 aktien equal +0% PORR AG 35.400 aktien up +1.58% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.280 aktien up +1.41% SBO AG 31.600 aktien down -0.32% STRABAG SE 88.80 aktien up +1.49% UNIQA Insurance Group AG 15.900 aktien up +1.66% VERBUND AG Kat. A 60.65 aktien down -2.1% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.20 aktien up +1.36% Wienerberger AG 28.500 aktien up +2.15% voestalpine AG 40.360 aktien up +0.9%
Talfahrt: Wie Trump den Euro-Wert am Markt beeinflusst
Dollar stärker

Talfahrt: Wie Trump den Euro-Wert am Markt beeinflusst

02.02.26, 17:14
Die Talfahrt geht weiter: Der Euro hat zum Wochenstart an seine Kursverluste vom Freitag angeknüpft.

Am Montagnachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1801 US-Dollar. In der Früh hatte sie noch über einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1840 (Freitag: 1,1919) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8445 (0,8389) Euro.

Trump & die FED - weltweiter Einfluss

Am Freitag hatte die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug belastet. Die Personalentscheidung von US-Präsident Donald Trump schürte an den Märkten Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten kommen wird. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt sprach er sich aber für Leitzinssenkungen aus.

Trump beschipfte aktuellen Notenbankpräsidenten heftig

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank gilt Warsh als wachsam gegenüber Inflationsrisiken, sei zuletzt aber auch für weitere Leitzinssenkungen eingetreten. "Dabei scheint er jedoch weniger Trump-hörig als andere mögliche Kandidaten zu sein", schreiben die Analysten. Der US-Präsident hatte zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und den bis Mai amtierenden Notenbankpräsidenten Powell heftig beschimpft.

Gestützt wurde der Dollar auch durch erfreuliche Industriedaten aus den Vereinigten Staaten. Die Stimmung der US-Industrie hat sich zum Jahresstart merklich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Jänner stärker als erwartet und signalisiert jetzt wieder ein wirtschaftliches Wachstum. Die Einkaufsmanager verwiesen insbesondere auf eine verbesserte Auftragslage. Die Erwartung baldiger Leitzinssenkungen dürfte so weiter gedämpft werden.

Dollar ist stärker als der Euro

Der zuletzt stärkere Dollar hat an den Finanzmärkten auch die kräftige Kurskorrektur bei Metallen verstärkt. Vor allem die Notierungen für die Edelmetalle Gold und Silber sind zu Beginn der Handelswoche erneut spürbar unter Druck geraten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86580 (0,86620) britische Pfund, 183,59 (183,59) japanische Yen und 0,9199 (0,9157) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.714 Dollar. Das waren etwa 150 Dollar weniger als am Freitag.

