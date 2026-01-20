Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Munderfing
© Manfred Fesl

Im Innviertel

Brutaler Frontal-Crash fordert zwei Todesopfer

20.01.26, 18:11
Teilen

Ein schwerer Unfall auf der B147 bei Munderfing kostete am Dienstag zwei Menschen das Leben. Beide Autos krachten frontal ineinander und wurden stark beschädigt. 

Am Dienstag ereignete sich auf der B147 im Bezirk Braunau ein tödlicher Verkehrsunfall. Die beiden beteiligten Autos prallten im frühen Nachmittag frontal zusammen. Laut „OÖN“ starben beide Unfallopfer noch an der Unfallstelle.

Unfall auf der B147

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Braunauer Straße außerhalb des Ortsgebiets von Munderfing, in einer langgezogenen Kurve. Nach Angaben der Einsatzkräfte waren beide Personen alleine unterwegs.

Munderfing
© Manfred Fesl

Opfer sollen alleine gereist sein

Bei den Unfallopfern soll es sich um eine Frau Mitte 20 und einen 50-jährigen Mann handeln. Beide wurden in ihren stark beschädigten Fahrzeugen eingeklemmt.

Munderfing
© Manfred Fesl

Munderfing
© Manfred Fesl

Reanimation ohne Erfolg

Rettung und Polizei versuchten noch, die beiden Personen zu reanimieren. Für beide kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlagen ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden