Brutaler Frontal-Crash fordert zwei Todesopfer

Am Dienstag ereignete sich auf der B147 im Bezirk Braunau ein tödlicher Verkehrsunfall. Die beiden beteiligten Autos prallten im frühen Nachmittag frontal zusammen. Laut „OÖN“ starben beide Unfallopfer noch an der Unfallstelle.

Unfall auf der B147

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Braunauer Straße außerhalb des Ortsgebiets von Munderfing, in einer langgezogenen Kurve. Nach Angaben der Einsatzkräfte waren beide Personen alleine unterwegs.

Opfer sollen alleine gereist sein

Bei den Unfallopfern soll es sich um eine Frau Mitte 20 und einen 50-jährigen Mann handeln. Beide wurden in ihren stark beschädigten Fahrzeugen eingeklemmt.

Reanimation ohne Erfolg

Rettung und Polizei versuchten noch, die beiden Personen zu reanimieren. Für beide kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlagen ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.