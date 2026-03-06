Veldens Bürgermeister tritt zurück

Ein Jahr vor der Gemeinderatswahl - Entscheidung über Spitzenkandidatur im Herbst

Velden. Ein Jahr vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Kärnten sind der Veldener Bürgermeister Ferdinand Vouk und sein Vizebürgermeister Helmut Steiner (beide SPÖ) zurückgetreten. Vorerst werde Vizebürgermeister Markus Fantur (SPÖ) die Amtsgeschäfte der Marktgemeinde bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 24. März 2026 führen, teilte die SPÖ Velden in einer Aussendung mit.

Geplant ist dann, dass sich Margit Heissenberger (SPÖ) für das Bürgermeisteramt zur Verfügung stellt, was im Gemeinderat so beschlossen werden muss. Im Herbst sollen dann die Parteigremien die Entscheidung treffen, wer Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2027 wird.