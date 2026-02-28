Demi Moore trennt sich von Kult-Mähne und sorgt für Wow-Moment in Mailand

Jahrelang waren ihre langen Haare ihr Markenzeichen. Jetzt zeigt sich Demi Moore bei der Fashion Week in Mailand mit einem völlig neuen Look – und überrascht damit viele Fans.

Demi Moore erschien zur Fashion Week in Mailand mit einem kurzen Bob im Wet-Look und war damit kaum wiederzuerkennen. Dazu kombinierte sie eine hautenge schwarze Lederjacke mit Reißverschluss, schmale Lederhosen und schwarze Stilettos mit spitzen Zehen. Eine dunkle Sonnenbrille und eine schwarze Handtasche rundeten das Outfit ab.

Donatella Versace mit Demi Moore © Getty

Auch ihre kleine Chihuahua-Hündin Pilar durfte nicht fehlen. Während der gesamten Gucci-Show hielt Moore ihren Hund in der Hand.

Demi Moore © Getty

Überraschung für Fans

Der neue Look kommt überraschend. Erst vergangenen Monat hatte Moore betont, dass sie beim Friseur darauf achtet, dass ihre Haare genauso lang bleiben wie zuvor. "Nur ein bisschen ausdünnen", sagte sie dem "People"-Magazin. "Ich achte sehr auf die Länge." Und weiter erklärte sie: "Das fühlt sich am meisten wie ich selbst an. Am Ende des Tages liebe ich es, meine Haare offen zu tragen und zu sehen, wie sie mir über die Hüfte fallen. Das ist wie nach Hause kommen."

Demi Moore © Getty

Inspiration vom Star-Friseur

Demi Moore © Getty

Verantwortlich für die Typveränderung ist Star-Friseur Dimitris Giannetos. Er taufte den neuen Style "Demi-tris BoB". Gegenüber "People" erklärte er: "Ich wollte Demi für Demnas Show einen sehr gewagten und modischen Look verpassen. Er ist von den Silhouetten der neuen Kollektion inspiriert. Ich fand, dass ein toller, kurzer Bob mit dieser sehr glatten, nassen Textur perfekt zu ihrem Look passen würde. Das ist eine große Veränderung für Demi - so haben wir sie noch nie gesehen! Sie sieht sehr cool, lässig und modern aus. Und es unterstreicht ihre Persönlichkeit."

Damit setzt Demi Moore bei der Fashion Week ein deutliches Stil-Statement.