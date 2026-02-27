„Let’s Dance“-Start: Victoria Swarovski überrascht mit neuem Look

Glitzer-Comeback mit Überraschung: Zum Start der neuen „Let’s Dance“-Staffel zog Moderatorin Victoria Swarovski alle Blicke auf sich.

Die Österreicherin präsentierte sich erstmals mit einer völlig neuen Haarfarbe.

Am Freitag, 27. Februar fiel der Startschuss für die Kennenlernshow des RTL-Erfolgsformats. Während 14 Stars den Kampf um die begehrte Tanzkrone aufnahmen, sorgte vor allem die 32-jährige Moderatorin für Gesprächsstoff im Studio und vor den Bildschirmen.

© Instagram/victoriaswarovski

Abschied vom gewohnten Blond

Jahrelang galt helles Blond als das unverwechselbare Markenzeichen der gebürtigen Innsbruckerin. Doch für die neue Staffel wagte die Moderatorin nun den radikalen Schritt und ließ sich zum ersten Mal überhaupt die Haare färben. Ihr neuer, brünetter Look wurde in der ersten Sendung zum absoluten Hingucker.

Die Typveränderung war für den TV-Star selbst eine große Umstellung. Victoria Swarovski gestand offen: „Der Wechsel von meinem natürlichen Blond war schon heftig“. Dennoch scheint sie sich mit der dunkleren Mähne sichtlich wohlzufühlen.

Schon vor Sendungsstart verblüffte Swarovski ihre Fans und zeigte sich in ihrer Instagram-Story mit neuem Look.

© Instagram/victoriaswarovski

Staffel-Auftakt 2026

Mit der neuen Haarfarbe setzt sie ein klares Statement für den Staffel-Auftakt 2026. Während sie gewohnt charmant durch die Sendung führte, bewies sie einmal mehr, dass sie nicht nur modisch, sondern auch beim Styling den Ton angibt.

© Instagram/victoriaswarovski

In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob auch die tanzenden Promis für ähnlich viel Aufsehen sorgen können wie die Moderatorin bei ihrem ersten Auftritt der Saison.