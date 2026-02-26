RTL-Showstart: Victoria Swarovski ist bereit für "Let's Dance"

Am 27. Februar startet RTL mit der Kennenlernshow von "Let's Dance" 2026 in die 19. Staffel. Jetzt stehen die ersten Gruppentänze und Songs fest – und ein Detail sorgt schon vorab für Gesprächsstoff.

Endlich heißt es wieder: Bühne frei für 14 prominente Tanzschüler! Bevor die finalen Paare gebildet werden, treten die Stars traditionell in Gruppen an. Moderiert wird die Show erneut von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, die live verkünden, welches Promi-Profi-Duo künftig gemeinsam um den Titel „Dancing Star 2026“ kämpft.

Daniel Hartwich und Victoria Swarovski © Getty Images

Für Victoria wird die neue Staffel der Tanzshow zum Härtetest. Vor allem im Mai muss sich die Kristall-Beauty gleich doppelt anstrengen. Zusätzlich zu "Let's Dance" moderiert die große Liebe von Mark Mateschitz nämlich auch den Eurovision Song Contest. Somit wird Swarovski zwischen Kölnm und Wien pendeln. Auslassen will sie aber nur eine Tanz-Show. Am 15. Mai muss Vici bei der Generalprobe zum ESC-Finale in Wien sein. Bei "Let's Dance" wird sie an diesem Tag von Laura Wontorra vertreten.

© ORF/Thomas Ramstorfer

Gleichgeschlechtliches Tanzpaar

Schon vor der offiziellen Paarverkündung sorgt ein Detail für Aufmerksamkeit: Vanessa Borck wird in dieser Staffel mit einer Profitänzerin tanzen. Damit setzt Let’s Dance erneut auf ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar. Ob die Kennenlernshow bereits einen Hinweis auf die endgültige Konstellation gibt, bleibt abzuwarten.

V.l.: Willi Whey, Jan Kittmann, Betty Taube, Sonya Kraus, Ross Antony, Gustav Schäfer, Esther Schweins, Vanessa "Nessi" Borck, Nadja Benaissa, Simon Gosejohann, Milano, Anna-Carina Woitschack, Joel Mattli, Bianca Heinicke © RTL / Jörn Strojny

Diese Gruppentänze stehen fest

Cha Cha Cha

Betty Taube, Vanessa Borck und Nadja Benaissa tanzen zu „Golden“ von Hintr7x aus KPDH. Unterstützt werden sie von Evgeny Vinokurov, Malika Dzumaev und Alexandru Ionel. Viele Fans waren bislang davon ausgegangen, dass Ekaterina Leonova mit Vanessa Borck tanzen wird.

Sängerin Nadja Benaissa © AP

Charleston

Milano, Simon Gosejohann und Gustav Schäfer zeigen einen Charleston zu „I Like To Move It“ von Reel 2 Real – gemeinsam mit Anastasia Maruster, Marta Arndt und Victoria Sauerwald.

"Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer © Photo Press Service, www.photopress.at

Jive

Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack performen einen Jive zu „Runaway“ von OneRepublic. An ihrer Seite stehen Kathrin Menzinger und Massimo Sinató.

Anna-Carina Woitschack bei Let's Dance. © RTL / Jörn Strojny

Wiener Walzer

Jan Kittmann, Ross Antony und Willi Banner tanzen zu „A Change Is Gonna Come“ von Seal einen Wiener Walzer – begleitet von Ekaterina Leonova, Patricija Ionel und Mariia Maksina.

© Getty Images

Tango

Sonya Kraus, Esther Schweins und Bianca Heinicke präsentieren einen Tango zu „Dance With Me“ von Debelah Morgan. Unterstützt werden sie von Zsolt Sándor Cseke, Vadim Garbuzov und Valentin Lusin.

MADONNA Beauty Days-Stargast Sonya Kraus. © Getty

Gerade die Gruppentänze sorgen traditionell für erste Überraschungen: Wer bringt Rhythmusgefühl mit? Wer überzeugt mit Bühnenpräsenz? Und bei wem zeigen sich noch Unsicherheiten? Für viele Zuschauer:innen beginnt hier bereits das Mitfiebern – lange bevor die Jury ihre ersten Punkte vergibt.