„Marty Supreme“: Spiel, Satz & Oscar-Sieg für Timothée Chalamet

Gemma Oscar schauen! Timothée Chalamet liefert mit „Marty Supreme“ das (Tischtennis-)Spiel seines Lebens und sollte sich damit zum neuen König von Hollywood krönen.

Bei den BAFTAS gab es für Timothée Chalamet nach dem Triumph bei Golden Globe und Critics Choice Awards den ersten Dämpfer. „I Swear“-Star Robert Aramayo schnappte ihm völlig überraschend den sicher geglaubten Preis als bester Hauptdarsteller weg. Ein kurzer Schock, denn für die Oscars, wo Chalamet bei den Wetten mit einer Siegesquote von 1:25 ja deutlich vor Leonardo DiCpario rangiert (6,5), ist Aramayo gar nicht nominiert. Somit dürfte er sich im dritten Anlauf nach „Call Me by Your Name „ (2017) und „A Complete Unknown“ (2024) endgültig zum neuen König von Hollywood krönen.

Mit „Marty Supreme“ einem fesselnden Tischtennis-Drama, das jetzt endlich auch in unseren Kinos anläuft und am Wochenende die Kassen klingen lassen soll. Chalamet, der dafür fast 6 Jahre lang auch mit Champion Timo Boll trainierte, liefert dabei als anmaßender, arroganter und rücksichtsloser Tischtennis-Meister Marty Mauser das Spiel seines Lebens.

Notorisch in Geldnöten kämpft er zwischen Affären mit seiner anderweitig verheirateten Jugendliebe Rachel (Odessa A'zion) und der gefallenen Schauspieldiva Kay Stone (Gwyneth Paltrow) um Anerkennung, Liebe und den sportlichen Erfolg. Hundentführung, Deals mit Ganoven und erhoffter Sponsor-Deal vor Stones Ehemann Milton Rockwel (Kevin O'Leary) inklusive. Schließlich muss er sich ja auch gegen einen japanischen Großmeister beweisen.

Spiel, Satz und Oscar-Sieg! Die 9 Oscar-Nominierungen für den ebenso schrägen wie sensationellen Film sind berechtigt. Timothée Chalamet steht damit knapp vor seinem größten Triumph.