Exklusive Vernissage im VIP Terminal am Flughafen: Über 100 Gäste bei „Fly & Float“

Der VIP Terminal am Flughafen Wien wird erneut zur Bühne für zeitgenössische Kunst: Mit der Ausstellung "Fly & Float" setzt die VIP Terminal Art Lounge ihre Reihe österreichischer Gegenwartskunst in internationalem Umfeld fort.

Mit „Fly & Float“ präsentiert der Flughafen Wien AG die zweite Ausgabe der VIP Terminal Art Lounge. Ziel ist es, österreichische Gegenwartskunst dort sichtbar zu machen, wo täglich internationale Gäste verkehren. Eröffnet wurde die Ausstellung am 25. Februar 2026 im Beisein der Vorstände Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner sowie der Geschäftsführung der Vienna Airport FBO, Mag. Alexandra Schellhorn, MBA, und Christoph Schmidt, MSc. Über 100 geladene Gäste aus Kunst, Wirtschaft und Diplomatie nahmen an der Vernissage teil.

Gerhard Krispl, Ausstellungsleiter sowie die Künstlerinnen und Künstler Martin Veigl, Franziska Maderthaner, Christian Bazant-Hegemark, Thomas Riess und Kurator Günther Oberhollenzer © Flughafen Wien

Vier künstlerische Positionen

Die Ausstellung vereint Arbeiten von Christian Bazant-Hegemark, Franziska Maderthaner, Thomas Riess und Martin Veigl. Die Werke bewegen sich zwischen Malerei und Abstraktion, zwischen figurativen Motiven und atmosphärischer Verdichtung.

Bei der Ausstellung „Fly & Float“ werden Arbeiten von Christian Bazant-Hegemark, Franziska Maderthaner, Thomas Riess und Martin Veigl gezeigt. © Flughafen Wien

Gezeigt werden die Arbeiten im gesamten Bereich des VIP Terminals – von exklusiven Salons und Wartebereichen über das Foyer bis hin zu Verbindungsgängen. Neben der aktuellen Schau sind dauerhaft Werke von Markus Redl und Christoph Palaschke installiert.

Bei der Ausstellung „Fly & Float“ werden Arbeiten von Christian Bazant-Hegemark, Franziska Maderthaner, Thomas Riess und Martin Veigl gezeigt. © Flughafen Wien

Kunst als Visitenkarte

"Der Flughafen Wien ist für viele Menschen das erste und letzte Bild, das sie von unserem Land mitnehmen", betonen Julian Jäger und Günther Ofner. Mit der VIP Terminal Art Lounge werde gezielt Sichtbarkeit für zeitgenössische österreichische Kunst geschaffen.

Auch die Geschäftsführung der Vienna Airport FBO unterstreicht die kulturelle Dimension: Kunst werde bewusst als integraler Bestandteil des Reiseerlebnisses verstanden.

Kurator Günther Oberhollenzer beschreibt den Ausstellungsort als besonderen Kontext: Menschen aus aller Welt kämen hier für kurze Zeit zusammen – genau dort könnten die Werke ihre Wirkung entfalten.

Prominente Gäste

Über 100 geladene Gäste aus Kunst, Wirtschaft und Diplomatie besuchten die Vernissage im VIP Terminal des Flughafen Wien. © Flughafen Wien

Unter den mehr als 100 Gästen wurden unter anderem Künstler Christoph Palaschke, TUI-Österreich-Geschäftsführer Gottfried Math, Möbelunternehmer Thomas Bene, Szenenbildner Andreas Donhauser und Leitbetriebe-Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher gesichtet.

Mit dem halbjährlich wechselnden Format etabliert sich die VIP Terminal Art Lounge als fixe Größe im Aufenthaltskonzept des exklusiven Flughafenbereichs.