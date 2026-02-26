Alles zu oe24VIP
Ralph Gleis und Wes Anderson
© Albertina Museum, Wien/Antalfi

Kult-Regisseur

Hollywood zu Gast in der Wiener Albertina

26.02.26, 10:52
Hoher Besuch in der Albertina: Regisseur Wes Anderson erkundete gemeinsam mit seiner Frau Juman Malouf ausgewählte Meisterwerke – von Egon Schiele bis Gustav Klimt.  

Wes Anderson zeigte sich bei seinem Besuch in der Wiener Albertina begeistert. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der libanesischen Schriftstellerin und Kostümbildnerin Juman Malouf, deren Mutter sowie der gemeinsamen Tochter besichtigte er ausgewählte Werke.

Empfangen wurden sie von Direktor Ralph Gleis und Kurator Christof Metzger. Im Fokus standen unter anderem Egon Schieles „Akt-Selbstbildnis“ aus dem Jahr 1910 sowie Arbeiten von Gustav Klimt, Albrecht Dürer, Raffaello Santi, Michelangelo Buonarroti und Antonio Pisano, auch bekannt als Pisanello.

Ralph Gleis mit Wes Anderson

Ralph Gleis mit Wes Anderson

© Albertina Museum, Wien/Antalfi

Verbindung zu Wien

Bereits 2018 kuratierte Wes Anderson gemeinsam mit Juman Malouf im Kunsthistorisches Museum Wien die Ausstellung „Spitzmaus Mummy in a Coffin“. Für diese Schau wählten sie außergewöhnliche Objekte aus den Depots des Museums aus und präsentierten sie in einem neuen Kontext.

Kunst und Gegenwart

Begleitet wurde sein aktueller Besuch der Albertina auch von Jasper Sharp, ehemaliger Direktor von "Phileas – The Austrian Office for Contemporary Art".

Der Rundgang machte einmal mehr deutlich, wie sehr sich der vielfach ausgezeichnete US-Regisseur für bildende Kunst begeistert – insbesondere für die Meisterwerke der europäischen Kunstgeschichte.

