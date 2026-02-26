Wu-Tang Clan trauert um Mastermind (52)

Die Hip-Hop-Welt trauert: Oliver „Power“ Grant, der strategische Kopf hinter dem legendären Wu-Tang Clan, ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Method Man verabschiedete sich bereits emotional.

Ohne Oliver „Power“ Grant hätte der Wu-Tang Clan vermutlich nie seinen legendären Status erreicht. Anfang der 90er-Jahre war er es, der das nötige Geld für die erste Single der New Yorker Rap-Gruppe zusammenkratzte und so den Grundstein für eine beispiellose Karriere legte. Grant galt zeit seines Lebens als der Visionär und Architekt des geschäftlichen Erfolgs der Crew. Nun ist das Gründungsmitglied mit nur 52 Jahren verstorben.

Abschied eines engen Weggefährten

„Ruhe im Paradies, mein Bruder, gute Reise“, schreibt Method Man auf Instagram. Der 54-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Clifford James Smith heißt und eines der bekanntesten Gesichter des Wu-Tang Clans ist, nimmt damit Abschied von seinem langjährigen Freund. Zur genauen Todesursache von Grant gibt es bislang keine offiziellen Informationen.

Aufbau einer globalen Weltmarke

Grant, der in den berüchtigten Park Hill Projects auf Staten Island aufwuchs, übernahm schon früh die Rolle des Finanzstrategen innerhalb der Gruppe. 1992 ermöglichte er finanziell die Produktion der ersten Single „Protect Ya Neck“. Ein Jahr später fungierte er als ausführender Produzent für das Debütalbum „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“, das heute als absoluter Meilenstein der Rap-Geschichte in Österreich und weltweit gefeiert wird.

Erfolg mit Streetwear-Imperium

Neben der Musik war Grant vor allem für den Aufbau des Geschäftsimperiums verantwortlich. Er gründete die Streetwear-Marke Wu Wear, die auf ihrem Höhepunkt rund 25 Millionen Dollar pro Jahr umsetzte. Laut Grant war das Logo eine internationale Sprache, vergleichbar mit Luxusmarken wie Gucci. Unter seiner Führung schaffte es die Marke sogar in die Regale des US-Kaufhausriesen Macy’s.

Obwohl der Wu-Tang Clan bis heute existiert, ist die Originalbesetzung nicht mehr vollständig. Bereits 2004 verstarb Russell Tyrone Jones, bekannt als Ol’ Dirty Bastard, im Alter von nur 35 Jahren. Trotz der Solopfade vieler Mitglieder tritt die Crew nach über drei Jahrzehnten immer noch gemeinsam auf. Mit Oliver Grant verliert die Gruppe nun ihren wichtigsten Mann hinter den Kulissen.