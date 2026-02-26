Ein Südtiroler Volksmusiker erinnert sich nun an die gemeinsame Zeit und Heidis geheime Jodel-Pläne.

Während Heidi Klum derzeit wieder bei „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen ist, kommen Details über eine frühere Liebe ans Licht. Gottfried Seeber von der Band „Die Pustertaler“ erinnert sich gegenüber dem Magazin „Gala“ an die Zeit, als er das damals etwa 19-jährige Model kennenlernte. Seeber arbeitete damals als Skilehrer und Musiker, als es zwischen den beiden funkte.

Heidis Traum vom Jodeln

Die junge Heidi Klum war offenbar so begeistert von der Musik ihres damaligen Freundes, dass sie sogar eigene Ambitionen entwickelte. „In der Band mitjodeln wollte“ sie laut Seebers Erzählungen.

Die Beziehung hielt etwa ein Jahr.

Gottfried Seeber weiß heute nicht mehr, warum es damals zur Trennung kam.

Inzwischen ist der Musiker längst glücklich verheiratet.

Wiedersehen auf der Alm

Trotz der Trennung kreuzten sich ihre Wege Jahrzehnte später erneut. Im Jahr 2022 kehrte Heidi Klum gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz in die „Durra Alm“ ein, die Gottfried Seeber gehört. „Da hat mir das Herz bis zum Hals hochgeschlagen“, erinnert sich der Südtiroler an den Moment des Wiedersehens. Ob dies an Heidis heutigem Weltruhm oder an den alten Erinnerungen lag, lässt er offen.

Die Welt ist klein

Eine weitere kuriose Verbindung zeigt, wie eng verknüpft die Lebenswege geblieben sind. Einer von Seebers Söhnen hatte in Los Angeles die Gelegenheit, für das Supermodel persönlich zu kochen. Heidi Klum hinterlässt somit nicht nur in der Modewelt, sondern auch in der Südtiroler Volksmusik bleibende Spuren als charmante Jugendliebe mit Herzklopfen.