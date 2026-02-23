Ex-LASK-Star musste Cousin sterben sehen

Valon Berisha musste von Notfallseelsorgern betreut werden.

Wie berichtet , ereignete sich am Sonntagfrüh ein tragischer Verkehrsunfall auf der A1. Ein 38-jähriger Lenker ist kurz nach der Raststation Lindach (Bezirk Gmunden) von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum und danach in eine Lärmschutzwand gekracht. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

© Fotokerschi.at

Sein Cousin, der vor dem Kastenwagen in einem anderen Fahrzeug unterwegs war und das Unglück beobachtete, leistete mit anderen Autofahrern Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Der Schweizer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt verstarb der Schweizer noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich bei dem Cousin um Ex-Salzburg- und LASK-Spieler Valon Berisha. Sein Klub FC Zürich reagierte am Montag mit einer Aussendung. „Der FC Zürich ist tief erschüttert über ein tragisches Unfallereignis in Österreich, bei dem ein naher Angehöriger unseres Spielers Valon Berisha tödlich verunglückt ist. Valon Berisha war selbst nicht in den Unfall involviert, musste das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben. In dieser außerordentlich belastenden Situation gilt unsere aufrichtige Anteilnahme der Familie und allen Angehörigen. Der FC Zürich steht Valon Berisha in dieser schweren Zeit eng zur Seite und unterstützt ihn in jeder Hinsicht.“

Berisha spielte von 2024 bis 2026 für den LASK und war erst vor wenigen Wochen in die Schweiz gewechselt. Zuvor spielte der Kosovare auch sechs Jahre lang für Red Bull Salzburg.