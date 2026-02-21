Alles zu oe24VIP
Nach Zech-Partie: Mann (64) vor Wohnhaus erfroren
Nach Zech-Partie: Mann (64) vor Wohnhaus erfroren

21.02.26, 18:15
Dürfte wegen starker Alkoholisierung vor dem Wohnhaus zum Liegen gekommen sein 

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf ist Samstagfrüh tot von seiner Ehefrau vor dem Wohnhaus aufgefunden worden.

Alkohol in größeren Menge 

Wie sich herausstellte, ist der Mann erfroren. Laut Ermittlungen der Polizei hatte er am Vortag ab Mittag bis in die Nachtstunden in einem nahe gelegenen Lokal Alkohol in größeren Menge konsumiert.

Beim Rauchen zum Liegen gekommen

Vor seinem Haus dürfte er dann beim Rauchen vor dem Wohnhaus zum Liegen gekommen sein und erfror, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

