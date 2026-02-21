Nach Zech-Partie: Mann (64) vor Wohnhaus erfroren

Dürfte wegen starker Alkoholisierung vor dem Wohnhaus zum Liegen gekommen sein

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf ist Samstagfrüh tot von seiner Ehefrau vor dem Wohnhaus aufgefunden worden.

Alkohol in größeren Menge

Wie sich herausstellte, ist der Mann erfroren. Laut Ermittlungen der Polizei hatte er am Vortag ab Mittag bis in die Nachtstunden in einem nahe gelegenen Lokal Alkohol in größeren Menge konsumiert.

Beim Rauchen zum Liegen gekommen

Vor seinem Haus dürfte er dann beim Rauchen vor dem Wohnhaus zum Liegen gekommen sein und erfror, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.