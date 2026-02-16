Mit diesen Profi-Tricks bleibt Ihr Valentinstags-Strauß wochenlang frisch

Sie gehören zu den Glücklichen, die zum Valentinstag mit einem prachtvollen Blumenstrauß überrascht wurden? Herzlichen Glückwunsch! Damit aus dem Symbol der Liebe nicht schon morgen ein Trauerspiel wird, haben wir die ultimativen Lifehacks, wie Ihre Blumen länger halten.

Blumen sind und bleiben das Valentinstags-Geschenk Nummer eins. Sie sprechen eine eigene Sprache, transportieren geheime Liebesbotschaften und sehen einfach umwerfend aus, solange sie frisch sind. Doch nichts ist enttäuschender, als wenn die teuren Rosen schon nach zwei Tagen die Köpfe hängen lassen. Das muss nicht sein! Mit diesen Experten-Tricks machen Sie Ihren Strauß unsterblich (oder zumindest deutlich langlebiger).

Der richtige Anschnitt

Der häufigste Fehler passiert direkt am Anfang: Wer die Stiele mit der Küchenschere anschneidet, fällt oft schon das Todesurteil für die Blumen. Scheren quetschen die empfindlichen Stiele und blockieren die "Leitungsbahnen", die Blume verdurstet trotz Wasser.

© Getty Images

Verwenden Sie stattdessen ein scharfes Messer und schneiden Sie die Stiele schräg an, bei Rosen idealerweise drei bis fünf Zentimeter. So vergrößert sich die Oberfläche, über die Wasser aufgenommen werden kann. Entfernen Sie außerdem alle Blätter im unteren Bereich des Stiels, damit später nichts im Wasser hängt und fault. Harte, verholzte Stiele werden ebenfalls schräg angeschnitten, weiche Stiele hingegen gerade. Wichtig ist, die Blumen direkt nach dem Schnitt ins Wasser zu stellen, damit keine Luft in die Leitungsbahnen gelangt. Nach etwa drei Tagen sollten die Stiele erneut frisch angeschnitten werden.

Frisches Wasser

Sauberes Wasser ist für Schnittblumen überlebenswichtig. Ideal ist handwarmes Wasser, da es von den Blumen besonders gut aufgenommen wird. In beheizten Räumen vermehren sich Bakterien schnell, deshalb sollte das Wasser mindestens alle drei Tage gewechselt werden. Reinigen Sie bei dieser Gelegenheit auch die Vase gründlich und kürzen Sie die Stiele erneut ein kleines Stück.

Zusätzliche Blumennährstoffe aus dem Fachhandel können ebenfalls helfen. Sie versorgen die Blüten mit wichtigen Nährstoffen und hemmen gleichzeitig das Wachstum von Bakterien.

Die passende Vase

© Getty Images

Es kommt doch auf die Größe an! Quetschen Sie Ihre Blumen niemals in eine zu enge Vase, denn die Stängel brauchen Platz zum Atmen und Trinken. Besonders gut eignen sich Vasen mit glatten Oberflächen, da sie sich leicht reinigen lassen und Bakterien weniger Angriffsfläche bieten.

Der ideale Standort

Neben Pflege und Wasser entscheidet auch der Standort über die Lebensdauer Ihres Blumenstraußes. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Heizungsnähe und Zugluft. Schnittblumen mögen es hell, aber eher kühl. Steht kein Frost an, kann es sogar sinnvoll sein, den Strauß über Nacht an einen kühleren Ort oder nach draußen zu stellen. Die niedrigen Temperaturen verlangsamen den Alterungsprozess der Blüten.

Mit ein wenig Pflege und den richtigen Handgriffen haben Sie noch lange Freude an Ihrem Valentinstags-Geschenk!