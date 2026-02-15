Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Das sollten Sie in der Woche vom 16. Februar bis 22. Februar laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 8

Das sollten Sie in der Woche vom 16. Februar bis 22. Februar laut Mondkalender tun

15.02.26, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 16.02. - 22.02.

Montag - 16. Februar 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

An Fasching macht es natürlich keinen Spaß zu fasten. Es würde sich allerdings lohnen. Sogar der „Winterspeck“ würde sich leichter verabschieden.

Lesen Sie auch

Dienstag – 17. Februar 2026

  • Neumond
  • Wassermann

Ungeübte Tänzer könnten einen Muskelkater bekommen. Bequeme Schuhe wären von Vorteil. Neumond ist immer gut für neue Vorsätze.

Mittwoch – 18. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Heute passt der Fastentag genau. Man ist an Fischetagen ohnehin viel empfindlicher. Grüne Salate und Gemüse sorgen für optimales Entschlacken.

Donnerstag – 19. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Wenn möglich, aufs Haareschneiden verzichten – Schuppengefahr! Und auch wichtig: An Fischetagen sollte man nie kalte Füße bekommen.

Freitag – 20. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Mani- und Pediküre sollten immer freitags sein. Lassen Sie sich von einer Kopfmassage verwöhnen. Kein guter Tag für einen Zahnarzttermin.

Samstag – 21. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Heute ist der ideale Zeitpunkt, um schmerzhaften Beinen oder geschwollenen Knöcheln mit einer Lymphdrainage Linderung zu verschaffen.

Sonntag – 22. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Heute und morgen könnten überwinterte Pflanzen bei Bedarf etwas Wasser vertragen. Nur gießen, wenn es wirklich nötig ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen