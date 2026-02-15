Das sollten Sie in der Woche vom 16. Februar bis 22. Februar laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 16.02. - 22.02.

Montag - 16. Februar 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

An Fasching macht es natürlich keinen Spaß zu fasten. Es würde sich allerdings lohnen. Sogar der „Winterspeck“ würde sich leichter verabschieden.

Dienstag – 17. Februar 2026

Neumond

Wassermann

Ungeübte Tänzer könnten einen Muskelkater bekommen. Bequeme Schuhe wären von Vorteil. Neumond ist immer gut für neue Vorsätze.

Mittwoch – 18. Februar 2026

Mond nimmt zu

Fische

Heute passt der Fastentag genau. Man ist an Fischetagen ohnehin viel empfindlicher. Grüne Salate und Gemüse sorgen für optimales Entschlacken.

Donnerstag – 19. Februar 2026

Mond nimmt zu

Fische

Wenn möglich, aufs Haareschneiden verzichten – Schuppengefahr! Und auch wichtig: An Fischetagen sollte man nie kalte Füße bekommen.

Freitag – 20. Februar 2026

Mond nimmt zu

Widder

Mani- und Pediküre sollten immer freitags sein. Lassen Sie sich von einer Kopfmassage verwöhnen. Kein guter Tag für einen Zahnarzttermin.

Samstag – 21. Februar 2026

Mond nimmt zu

Widder

Heute ist der ideale Zeitpunkt, um schmerzhaften Beinen oder geschwollenen Knöcheln mit einer Lymphdrainage Linderung zu verschaffen.

Sonntag – 22. Februar 2026

Mond nimmt zu

Widder

Heute und morgen könnten überwinterte Pflanzen bei Bedarf etwas Wasser vertragen. Nur gießen, wenn es wirklich nötig ist.