Die teuersten Klunker am Opernball 2026: Diese Stars trugen ein Vermögen am Hals!

Die Nacht der Nächte ist auch die Nacht der Hochkaräter. Dieses Jahr setzten die Stars auf opulente Colliers, edle Juwelen-Sets und Vintage-Looks. Hier sind die spektakulärsten Schmuck-Momente des 68. Opernballs:

Diamonds are a girl’s best friend – und am Opernball sind sie neben den großen Roben die absoluten Hauptdarsteller! Während die Walzerklänge durch die Staatsoper hallten, blitzten an den Dekolletés der Society-Ladies Millionen-Werte um die Wette.

Wer funkelte am hellsten und welcher Star trug den Gegenwert einer Luxus-Villa spazieren? Wir zeigen die funkelnden Highlights vom Ball der Bälle.

Brillanten, Saphire & Edelsteine funkeln am 68. Wiener Opernball

© Tischler

Ekaterina Mucha setzte in diesem Jahr ein Statement und ließ die Konkurrenz mit ihrem Funkel-Auftritt fast verblassen. Ihre rote Glamourrobe von Alexis F. Gonzalez kombinierte sie mit Juwelen vom Juwelier von Köck, die mit über 90 Karat Diamanten und einem Gesamtwert von rund 400.000 Euro für echte Schnappatmung sorgten. Ein Look der Superlative, der den Prunk der Staatsoper perfekt einfing.

© Tischler

Dass Luxus auch eine Geschichte erzählen kann, bewies ESC-Sieger JJ (Johannes Pietsch): Er bricht die klassische Etikette mit animalischen Kreationen und trägt diamantbesetzte Leoparden-Ringe sowie eine spektakuläre Elefanten-Brosche des Juwelier von Köck.

© Tischler

Auch GW Cosmetics-Geschäftsführerin Amra Deisenhammer funkelte in von Köck-Einzelstücken. Zu ihrer Robe von Zuhair Murad kombinierte sie einen Ring mit einem fast 4 ct Paraiba Turmalin aus Mosambik – einer der seltensten Edelsteine der Welt – flankiert von zwei Diamanten außergewöhnlicher Qualität. Dazu Ohrringe mit über 8 ct sowie ein klassisches Diamant-Tennisarmband mit über 10 ct, dessen 35 Diamanten alle einzeln vom Gemmological Institute of America (GIA) zertifiziert sind. Den krönenden Abschluss bildete eine 90 cm lange Diamantkette mit 56 ct.

© Tischler

Star-Geigerin Lidia Baich bewies absolutes Stilgefühl in einer violetten Seidenrobe von Christian Seibold Couture. Das absolute Highlight ihres Ensembles war jedoch das Collier von MAZBANI, das mit einem imposanten 33-karätigen Rubelliten alle Blicke auf sich zog und farblich perfekt mit dem edlen Stoff harmonierte.

© Tischler

Topmodel Nadine Leopold begeisterte in einer raffinierten Robe von Eva Poleschinski. Den Luxus-Faktor lieferten herzförmige Diamant-Ohr-Clips von Chopard aus 18 Karat Weißgold, die ihrem Auftritt eine verspielte und doch elegante Note verliehen. Auch die internationalen Gäste Lady Amelia und Lady Eliza Spencer sowie Opern-Diva Anna Netrebko vertrauten heuer auf funkelnden Diamanten-Regen aus dem Hause Chopard.

Maria Santner © Luiza Lamtiugina

Maria Angelini Santner setzte auf zartes Rosa und feinste Drapierungen in einer Kreation von Laskari. Eine opulente Federboa verlieh ihrem Ensemble eine Prise Extravaganz, während die perfekt abgestimmten Ohrringe und die Kette von Swarovski für den finalen, glanzvollen Schliff sorgen.

© Tischler

Auch Swarovski-Stargast Iris Law funkelt in Schmuckstücken des Tiroler Schmucklabels. Die Tochter von Hollywood-Star Jude Law funkelte an Ohren, Hals und Fingern und sorgte dafür, dass sie mit den Kristallleuchtern der Staatsoper um die Wette strahlte.

Während in den Logen bis in die Morgenstunden gefeiert wurde, blieb uns nur das Staunen über so viel modische Brillanz auf dem Parkett!