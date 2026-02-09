Umfrage zeigt: Frauen wünschen sich Elyas M’Barek als Sexpuppe

Eine Umfrage der Erotik-Community "JOYclub" zeigt: Jeder Vierte kann sich Sex mit einer männlichen Real Doll vorstellen. Besonders Frauen äußern dabei Offenheit – und haben auch bei prominenten Wunschvorbildern klare Favoriten.

Insgesamt 24,3 Prozent der Befragten gaben an, sich ein sexuelles Erlebnis mit einer männlichen Sexpuppe vorstellen zu können. Dabei zeigen sich Frauen aufgeschlossener als Männer: 27,5 Prozent sagten Ja, bei Männern waren es 19,9 Prozent. Einige Befragte sehen darin auch neue Möglichkeiten für erotische Konstellationen, etwa gemeinsam mit Partner oder als Erweiterung des eigenen Sexuallebens.

Während Frauen grundsätzlich häufiger offen für Sex mit einer Doll sind, können sich Männer eher vorstellen, dies in eine Dreierkonstellation mit Partner einzubauen. Rund 59,6 Prozent der interessierten Männer bewerten diese Idee als "(sehr) gut", bei den Frauen sind es 40,5 Prozent.

Elyas M’Barek ist der klare Promi-Favorit

Mehr als jede zweite Frau (54,2 Prozent) würde einer männlichen Sexpuppe sogar einen Namen geben. Auch Autorin und Podcasterin Lisa Opel berichtet von ihrer Erfahrung mit einer individuell gestalteten Doll – inklusive pragmatischer Namenswahl: "Thomas".

Besonders spannend: Frauen wurden gefragt, welchen Prominenten sie am liebsten als Real Doll sehen würden. Mit deutlichem Abstand liegt Schauspieler Elyas M’Barek auf Platz eins: 30,8 Prozent aller Frauen nannten ihn als Wunschvorbild.

Die weiteren Plätze belegen:

Mats Hummels (9,5 %)

Matthias Schweighöfer (8,6 %)

Wotan Wilke Möhring (7,7 %)

Apache 207 (6,8 %)

Damit zeigt sich ein klares Bild: Promi-Fantasien spielen auch im Bereich realistischer Sexpuppen eine große Rolle. An die Originale dürften diese aber nicht herankommen.