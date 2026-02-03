Nach Grammy-Triumph und vor Super Bowl: Bad Bunny stürmt die Charts

Bad Bunny holt mit „Debí tirar más fotos“ nach dem Grammy nun auch Platz 1 der heimischen iTunes-Charts. Am Sonntag legt er mit der Halftime Show beim Super Bowl nach.

Platz 1: „Debí tirar más fotos“ von Bad Bunny. Nach dem Grammy in der Königsklasse „Album des Jahres“ und seiner starken Polit-Rede („Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus! Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner!“) mischt der puerto-ricanische Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger nun auch die österreichischen iTunes-Charts auf.

Ein später Triumph. Im Jänner 2025 als sein auch schon 6. Album in die Läden kam, musste sich Bad Bunny in den Austria Top 40 ja noch mit Platz 3 hinter Chart-Queen Melissa Naschenweng („Alpenbarbie“) und Linkin Park („From Zero“) geschlagen geben.

Das sind die iTunes-Charts vom 3. Februar:

1. Bad Bunny, Debí tirar más fotos

2. Electric Callboy, Tekkno

3. Stray Kids, Oddinary

4. Kuschelrock 35

5. Stray Kids, Karma

Der Aufwind für Benito Antonio Martínez Ocasio, so der Grammy-Abräumer bürgerlich, ist natürlich nicht nur in Österreich zu spüren: „Debí tirar más fotos“ (z.dt „Ich hätte mehr Fotos machen sollen“) stürmt bei iTunes in gleich 17 Ländern auf Platz 1. Dazu gibt’s weltweit 17 Mal Chart-Gold bei Apple Music und acht Mal die Top-Position der Spotify-Charts. Damit sichert sich Bad Bunny vor Taylor Swift und Olivia Dean auch gleich Platz 1 im Global Digital Artist Ranking.

Kommendes Wochenende wird er wohl noch weiter in den Charts durchstarten. Bad Bunny liefert ja die Halbzeitshow zum Super Bowl zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks in Santa Clara. Und da werden weltweit über 200 Millionen TV-Zuschauer erwartet.