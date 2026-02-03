„Michael“: 1. Trailer startet Countdown zum Kinohype um Jackson

Weltpremiere am 10. April. Kinostart am 23. April. Und schon jetzt Hype um den ersten Trailer. Das Jackson Biopic „Michael“ mischt Hollywood auf.

Der Queen-Film „Bohemian Rhapsody” holte 2019 vier Oscars. Auch Hauptdarsteller Rami Malek. In Folge sorgten auch die die Biopic von Elton John („Rocket Man“), Elvis Presley („Elvis“), Amy Winehouse („Back to Black“) Bob Marley („One Love“), Bob Dylan („A Complete Unknown)“ oder Bruce Springsteen („Deliver Me From Nowhere“) für Krtikerhymnen und Mega-Kassa. Jetzt will sie der "King Of Pop" Michael Jackson ( † 2009) allesamt in den Schatten stellen. Am 23. April kommt die Pop-Biografie „Michael", bei der Jackos Neffe Jaafar Jackson die Hauptrolle spielt.

© Lions Gate Entertainment



Schon jetzt liefert der erste ausführliche Trailer einen heißen Vorgeschmack. Regisseur Antoine Fuqua („Training Day“) nähert sich der Geschichte des talentierten Jungen, der mit seinen Geschwistern in der Band Jackson Five berühmt wurde und später zu einem der erfolgreichsten Solo-Künstler aller Zeiten aufstieg, bewusst chronologisch. Der 2:30 Minütige Trailer liefert nicht nur einen ersten Vorgeschmack auf große Showmomente, sondern zeigt auch ruhigere Szenen abseits der Bühne, die den kreativen Ehrgeiz aber auch die persönliche Isolation des Mega-Stars spürbar machen.

© Lions Gate Entertainment

Die Weltpremiere des Musikfilms des Jahres, bei dem neben Jaafar Jackson auch Colman Domingo(Papa Joseph Jackson , Nia Long (Mama Katherine Jackson) und Laura Harrier (Labelchefin Suzanne de Passe) vor der Kamera standen, steigt am 10. April bei einem Jackson-Fan-Treffen in Berlin. Insider rechnen alleine in Deutschland mit über 5,5 Millionen verkauften Tickets. Damit könnte „Michael“ Platz 1 der Jahrescharts schaffen.