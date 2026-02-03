Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award
© Lukas Feix

Austropop-Grammys

Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award

Von
03.02.26, 09:41
Teilen

Am 6.März steigen die Amadeus Awards. Conchita moderiert. Der Preis wurde redesignt. 

Am 6. März steigen die Amadeus Awards, bei denen nun wieder Conchita solo durch das Programm führt und Anna Buchegger, folkshilfe sowie Seiler und Speer mit je drei Nomierungen zu den Top-Favoriten zählen. Cool: Dafür erhält die Trophäe ein neues Gesicht. Der Wiener Designer, Gitarrenbauer und Musiker Adam Wehsely-Swiczinsky hat dem Award ein frisches, zeitgemäßes Design verliehen.

Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award
© Lukas Feix

Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award
© Pascal Riesinger

„Der neue Amadeus ist mehr als eine Trophäe – er ist ein starkes Symbol für Stimme, Haltung und Sichtbarkeit. Er steht für Künstler:innen, die gehört werden, und für eine Musikszene, die sich ständig neu erfindet. Ich freue mich sehr, diesen besonderen Abend begleiten zu dürfen.“ durfte Conchita mit dem neuen Award schon probejubeln. 

Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award
© Lukas Feix
 

Der neu gestaltete Award präsentiert sich schlanker und stärker nach oben gestreckt. Damit erhält die Trophäe ein eleganteres Erscheinungsbild, das Dynamik und Aufbruch symbolisiert. Die neue Form erinnert noch deutlicher an ein Megafon, ein bewusstes gestalterisches Statement für musikalische Ausdruckskraft und öffentliche Resonanz. Somit vereint der Award Tradition und Innovation.

Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award
© zeidler

So sah der Amadeus Awards früher aus. Bei Wanda 2023 (o.) und Gabalier 2015 (u.) 

Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award
© APA/GEORG HOCHMUTH

Doch das Re-Design beschränkt sich nicht auf die Optik: Gleichzeitig wurde die Haptik verbessert. Der Preis liegt angenehmer in der Hand und ermöglicht bei der Übergabe eine kraftvolle, nach oben gestreckte Siegerpose – ein Moment, der Emotionen sichtbar macht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen