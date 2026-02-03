Conchita präsentiert ganz neuen Amadeus Award

Am 6.März steigen die Amadeus Awards. Conchita moderiert. Der Preis wurde redesignt.

Am 6. März steigen die Amadeus Awards, bei denen nun wieder Conchita solo durch das Programm führt und Anna Buchegger, folkshilfe sowie Seiler und Speer mit je drei Nomierungen zu den Top-Favoriten zählen. Cool: Dafür erhält die Trophäe ein neues Gesicht. Der Wiener Designer, Gitarrenbauer und Musiker Adam Wehsely-Swiczinsky hat dem Award ein frisches, zeitgemäßes Design verliehen.

© Lukas Feix

© Pascal Riesinger

„Der neue Amadeus ist mehr als eine Trophäe – er ist ein starkes Symbol für Stimme, Haltung und Sichtbarkeit. Er steht für Künstler:innen, die gehört werden, und für eine Musikszene, die sich ständig neu erfindet. Ich freue mich sehr, diesen besonderen Abend begleiten zu dürfen.“ durfte Conchita mit dem neuen Award schon probejubeln.

© Lukas Feix

Der neu gestaltete Award präsentiert sich schlanker und stärker nach oben gestreckt. Damit erhält die Trophäe ein eleganteres Erscheinungsbild, das Dynamik und Aufbruch symbolisiert. Die neue Form erinnert noch deutlicher an ein Megafon, ein bewusstes gestalterisches Statement für musikalische Ausdruckskraft und öffentliche Resonanz. Somit vereint der Award Tradition und Innovation.

© zeidler

So sah der Amadeus Awards früher aus. Bei Wanda 2023 (o.) und Gabalier 2015 (u.)

© APA/GEORG HOCHMUTH

Doch das Re-Design beschränkt sich nicht auf die Optik: Gleichzeitig wurde die Haptik verbessert. Der Preis liegt angenehmer in der Hand und ermöglicht bei der Übergabe eine kraftvolle, nach oben gestreckte Siegerpose – ein Moment, der Emotionen sichtbar macht.