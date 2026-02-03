Nur 193 Besucher! Kino-Desaster für „Melania“ in Österreich

Nur 7 Besucher pro Vorstellung und keine 2.000 Euro Kassa: Die Doku „Melania“ über Donald Trumps First Lady legt in unseren Kinos einen absoluten Bauchfleck hin.

Und es kommt sogar noch schlimmer als gedacht! Wiesen die ersten Prognosen für die Polti-Doku „Melania“ über Donald Trumps First Lady in Österreich keinen Top 20 Start aus (oe24 berichtete), so offenbaren die Zahlen vom Wochenende nun das absolute Desaster. Exakt 193 Tickets - in Worten: Hundertdreiundneunzig Tickets! - wurden für die 40 Millionen Dollar teure Doku in Österreich verkauft. Und das nicht in einem Kino und auch nicht an einem Tag, sondern in insgesamt 9 Kinos und über das ganze Wochenende. Von Freitag bis Sonntag.

© Getty Images

© Amazon

Im Schnitt heißt das 7 Besucher pro Vorstellung. Das bringt in Summe Platz 46 (!) der heimischen Kinocharts. An der Spitze liegt weiterhin das Psychodrama „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ , das am Wochenende 26.500 Besucher zittern ließ . Also das 137-fache (!) von „Melania“.

© Amazon

In den USA spielte die Trump-Doku von Skandal-Regisseur Brett Ratner immerhin 7,2 Millionen Dollar ein. Platz 3 der Charts. Aus Australien kommen weitere schwache 22.559 Dollar Kassa dazu. In Österreich machte „Melania“ bislang keine 2.000 Euro Kassa.