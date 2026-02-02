Blitz-Verlobung für Simone Lugner? Von Anhalt kniet vor seiner Prinzessin

Adoptivprinz Marcus von Anhalt kniete schon beim ersten Date vor seiner "Prinzessin" nieder. Läuten bald die Hochzeitglocken?

Mit gerade einmal wenigen Tagen Bekanntschaft – und doch schon Stoff für ein ganzes Reality-Format: Lugner-Witwe Simone und Adoptivprinz Marcus von Anhalt stehen erst am Anfang einer Romanze, die wirkt, als hätte man sie direkt aus dem Bilderbuch des Boulevards geblättert. Kaum ein paar gemeinsame Abende, kaum ein paar getauschte Nachrichten – und trotzdem schon große Gesten, viel Drama und mindestens ebenso viele Fragezeichen.

Mehr lesen:

Nach dem ersten Kennenlernen bei Rosi’s legendärer Schnitzelparty in Kitzbühel ging plötzlich alles ganz schnell – oder eben gar nicht. Ein geheimnisvolles Date in Wien, kurzfristige Planänderungen, Funkstille, dann wieder ein Lebenszeichen. Und schließlich ein Moment, der selbst hartgesottene Society-Kenner aufhorchen ließ: Nach dem Wien-Treffen soll Marcus von Anhalt vor Simone niedergekniet sein. Kein Ring, kein Antrag – aber eine Szene, wie sie typischer kaum sein könnte für eine Romanze, die irgendwo zwischen Märchen und Reality-TV pendelt.

Marcus von Anhalt kniete mit einem Strauß Rosen vor Simone - im Hintergrund der Stephansdom. © privat

"Die Chemie stimmt"

Ob das der Beginn von etwas Großem ist oder nur eine Episode mit maximaler Schlagzeilen-Garantie, lässt Simone Lugner offen. Im Gespräch mit oe24 bestätigt sie immerhin: „Die Chemie stimmt. Man weiß ja nie.“ Doch nach dem emotionalen Hoch folgte erst einmal wieder Stille – zumindest nach außen hin.

Marcus von Anhalt busselte Simone Lugner bereits ab. © Roman Fuhrich

Ein nächstes Kapitel könnte jedoch schon bald geschrieben werden: Für den 7. Februar ist eine gemeinsame Verabredung geplant, der Besuch des IEAE Balls in Wien. Simone bereitet sich vorsorglich vor, der Frisörtermin ist bereits gebucht. „Ein Kleid borge ich mir aus, aber ich glaube es erst, wenn ich die Tickets in der Hand halte“, sagt sie realistisch. Und fügt hoffnungsvoll hinzu: „Hoffentlich erfahre ich es noch vor dem 7. Februar, ob es klappt.“

Marcus von Anhalt und Simone Lugner © privat

Bis dahin bleibt diese Liaison genau das, was sie im Moment ist: jung, ungewiss – und verdächtig perfekt für die nächste Reality-Schlagzeile.