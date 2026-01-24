Alles zu oe24VIP
Skiflug-WM

Blech-Drama für ÖSV-Adler Hörl bei Prevc-Gala

24.01.26, 18:06
Nichts zu holen gab es bei der Skiflug-WM in Oberstdorf für unsere Adler. Jan Hörl und Stephan Embacher landen hinter dem überlegenen Weltmeister Domen Prevc, Marius Lindvik und Ren Nikaido auf den Plätzen 4 und 5.

Österreichs Skiflieger sind am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf ohne Medaille geblieben. Jan Hörl verpasste Bronze als Vierter, hatte auf den Japaner Ren Nikaido aber schon 23,6 Zähler Rückstand. Gold ging mit nicht weniger als 59,5 Punkten Vorsprung nach vier Durchgängen an den übermächtigen Slowenen Domen Prevc vor dem Norweger Marius Lindvik. Stephan Embacher landete auf Rang fünf, Titelverteidiger Stefan Kraft wurde Siebenter.

+++ Das Fliegen im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

 

 

 

Am Sonntag (16.15 Uhr/live ORF 1) wird in Oberstdorf noch der Team-Weltmeister ermittelt. Österreich wird in der Besetzung Hörl, Kraft, Embacher und Manuel Fettner, der auf Rang 16 landete, antreten. Daniel Tschofenig enttäuschte als 27.

