Red-Bull-Beben: Dieser Klopp-Hammer wird intern diskutiert

Die Spekulationen um Star-Trainer Jürgen Klopp reißen nicht ab

Die Gerüchteküche brodelt: Nachdem die Salzburger Nachrichten gemeldet hatten, dass Jürgen Klopp mit seiner Arbeit bei Red Bull unzufrieden sei und das Dosenimperium schon im Sommer verlassen könnte, reißen die Spekulationen über ein Comeback des ehemaligen Liverpool-Trainers nicht ab.

Wechsel zum DFB?

Wie die Sportbild berichtet, gab es bisher aber keine Gespräche über eine vorzeitige Vertragsauflösung. Klopp sei auch daran interessiert, rasch auf die Trainerbank eines Top-Klubs zurückzukehren. Zuletzt wurde der Deutsche vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

© Getty

Dennoch könnte es schon im Sommer zur Trennung kommen. Wie die Sportbild berichtet, kann sich auch Red Bull einen Wechsel Klopps zum DFB durchaus vorstellen. Sollte Deutschland eine schlechte WM spielen, würde Julian Nagelsmann wohl nicht länger Bundestrainer sein – Klopp könnte übernehmen.

Klopps Berater Marc Kosicke deutete bereits an, dass der 58-Jährige wohl Ja zum DFB sagen würde. „Ich glaube, er denkt nicht, dass er das einmal gemacht haben muss. Er spürt eher die Verpflichtung, dass er nicht immer Nein sagen könnte zu dem Job.“