Red-Bull-Beben: Klopp-Aus "schneller als erwartet"

Zwischen Red Bull und Jürgen Klopp soll es einige Streitpunkte geben.

Vergangene Woche sorgte ein Bericht der Salzburger Nachrichten für jede Menge Aufregung. Demnach sei Jürgen Klopp mit seiner Arbeit bei Red Bull unzufrieden und könnte das Dosenimperium schon im Sommer verlassen.

Streitpunkte

Während Red Bull das Gerücht umgehend dementierte, sorgte nun ein Bericht aus Frankreich für neuen Wirbel. Wie die renommierte L'Equipe schreibt, soll es zwischen Klopp und Red Bull einige Streitpunkte geben, die “unübersehbar„ seien.

So soll man etwa bei Paris FC, der ebenfalls zum Red-Bull-Kosmos gehört, unzufrieden über Klopps Engagement sein. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, dass er sich bei der jüngsten Trainersuche nicht aktiv einschaltete. Der Vorwurf: Klopp hätte einen renommierten Trainer wie etwa Marco Rose oder Adi Hütter an Land ziehen können.

Klopp wurde zuletzt wiederholt mit Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Laut ‚Sky Sport CH‘ könnte der Ex-Liverpool-Coach “schneller als erwartet„ auf die Trainerbank zurückkehren.