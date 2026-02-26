"Weg ist frei" - Jürgen Klopp steht vor Wechsel zu Top-Klub

Nach nur einem Jahr soll Jürgen Klopp Red Bull schon wieder verlassen.

Diese Meldung schlug ein wie eine Bombe. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, steht Jürgen Klopp vor dem Aus bei Red Bull. Dem Bericht zufolge sollen beide Seiten mit der bisherigen Bilanz des Star-Trainers unzufrieden sein – eine Trennung bereits im Sommer steht im Raum. Laut SN könnte Oliver Glasner Klopp bei den Bullen beerben.

Geht Klopp zu Real?

Damit rückt auch ein Trainer-Comeback des 58-Jährigen näher. Wie berichtet, wird der ehemalige Liverpool-Trainer seit Monaten mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Nach dem Aus von Xabi Alonso ist bei den Königlichen vorübergehend Álvaro Arbeloa am Ruder – bleiben die Erfolge aus, könnte es aber nach der Saison zu einem neuerlichen Trainerwechsel kommen.

Die spanische AS sieht nun bereits „den Weg frei“ für Klopp. Der Deutsche sei für Real-Chef Florentino Pérez die absolute Wunschlösung, die Königlichen werden nun mit Nachdruck an einer Verpflichtung des Erfolgstrainers arbeiten.

Die spanische AS sieht den Weg frei für Klopp © AS

Allerdings könnte sich für Klopp im Sommer auch eine weitere Option auftun. Sollte Deutschland bei der WM überraschend schlecht abschneiden, dann wäre wohl der Posten des DFB-Trainers für Klopp frei.