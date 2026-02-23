Bayern-Knall um Lennart Karl (18)

Der Shootingstar feierte seinen 18. Geburtstag.
Lennart Karl ist die Entdeckung der aktuellen Saison. Der Teenager spielte vor allem im Herbst groß auf und begeisterte die Fans des deutschen Rekordmeisters.
Am 22. Februar wurde Karl 18 Jahre alt, wodurch sich sein Vertrag in einen Profivertrag umwandelte. Der Shooting-Star ist bis Juni 2029 an die Bayern gebunden, der deutsche Meister will Karl aber sogar noch länger binden.
Neuer XXL-Vertrag
Wie deutsche Medien berichten, laufen bereits Gespräche über eine weitere Vertragsverlängerung inklusive einer Gehaltsanpassung. So soll der 18-Jährige künftig statt 2 Millionen bis zu 8 Millionen Euro im Jahr verdienen.
Obwohl Karl in einem Interview davon sprach, einmal für Real Madrid spielen zu wollen, steht der 18-Jährige einer neuerlichen Vertragsverlängerung offen gegenüber. Der Linksfuß wird wohl noch für viele Jahre für die Bayern zaubern.