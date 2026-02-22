Schöni: "Ich weinte mit Vonn, jubelte mit Brignone ..."

... und feierte tolle Winterspiele vorm TV, bei denen meine Prognose mit 18 Medaillen exakt eingetroffen ist.

Wie viele Medaillen für Österreich hatte ich an dieser Stelle vorhergesagt? Richtig: 18! Und wie viele Medaillen haben unsere Olympioniken schließlich geholt? Wobei durchaus noch mehr möglich gewesen wäre – sogar die 23-Medaillen-Rekordmarke von Turin 2006. Da können wir uns bei den Alpinen bedanken, die haben leider ausgelassen!

4 Alpin-Medaillen: Ganz schwache Ausbeute

Nach Weltcup-Podestplätzen in fast allen Disziplinen sind vier Medaillen leider eine ganz schwache Ausbeute.

Aber – ein Euro ins Phrasenschwein: Olympia haben eigene Gesetze. Gerade in der Schlusswoche sahen wir: Die Spiele sind kein Wunschkonzert. Davor haben unsere Alpinen ausgelassen. Dass Julia Scheib, die klar beste Riesentorlauf-Athletin der Saison ganz ohne Medaille bleibt ist bitter. Jo Lamparter, der überragende Kombinierer im Olympia-Vorfeld, hätte sich Gold verdient. Er kann mit zweimal Silber und einmal Bronze sicher besser leben wie DER Ski-Favorit Marco Odermatt mit derselben Ausbeute.

Vonn-Drama und Brignone-Comeback decken ganze Bandbreite ab

Am meisten imponierte mir Federica Brignone: Zehn Monate nach komplizierten Unterschenkelbrüchen beim Heim-Spielen mit Doppel-Gold abliefern. Das war das Comeback, das Lindsey Vonn, mit der man am liebsten mitweinen würde, unbedingt wollte. Die beiden zeigten uns, wie eng Freud und Leid beisammenliegen – und das in derselben Sportart!

Chapeau, Mikaela Shiffrin! Wobei: Ich war mir auch nach ihrer Kombi-Pleite sicher, dass sie mit ihrer Klasse im Spezialslalom zurückschlagen würde. Sie ist einfach die Beste.

Zur in der letzten Olympia-Woche in Mode gekommenen Jeierei über die angeblich so schlechte Stimmung vor Ort habe ich eine klare Meinung: Die Athleten müssen sich voll darauf konzentrieren, am Tag X abzuliefern.

Daheim vor den TV-Geräten haben wir tolle Spiele erlebt. Mit fantastischer Stimmung bei den Bewerben. Mit wunderschönen Bildern von Skirennen bei Sonnenschein, Dramen im Schneesturm, Tränen und Emotionen.

So muss Olympia sein. Ich freue mich schon jetzt auf die Spiele 2030 in Frankreich!